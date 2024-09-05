毛利率逐季攀升散熱股：奇鋐

◎賴建承CSIA

日紅是非多，輝達繼日前傳出GB200出貨延宕，一度造成AI股大舉修正後，進入9月輝達又收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，單日股價又崩跌近10%，且伺服器大廠美超微也遭興登堡指控財報有問題，一夕間好像AI會自神壇跌落。過去有很多美國科技大廠也遭反壟斷調查，而如今不也活得好好的，況且要有結果仍很漫長，此外，美超微執行長梁見後強調興登堡的指控「虛假且不正確」，研判單一事件難以撼動AI成長之趨勢。其實GB200不是不出，只是延後，而且短線也激勵H100與H200的需求，故對AI供應鏈衝擊不大，況且鴻海法說會表示，GB200將於今年Q4小量出貨，2025年Q1放量，加上輝達財報的樂觀展望，AI的趨勢是難以阻擋。

奇鋐EPS成長率超過4成

輝達的GB200，因其電晶體的複雜結構和高熱功耗需求，使得AI伺服器確定進入液冷散熱時代，預估2025年水冷散熱產值將成長十倍以上，將對相關散熱廠商帶來龐大商機，國內的雙鴻(3324)與奇鋐(3017)受惠深。其中奇鋐(3017)，Q2營收164.8億，季增率7.7%，年增率10.8%，毛利率攀升至23%，呈現逐季成長，單季EPS 5.08元，累計上半年EPS達9.16元。展望第三季，伺服器產品仍是業績最大動能，營收 季增率估達10%，毛利率可持續提升，水冷產品出貨量也將優於預期，上半年水冷營收占比達3%，估全年水冷營收可望達5~10%，預估全年EPS可挑戰20元，較2023年的14.11元大幅成長超過4成。

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