四大產線需求穩健上揚的優質股

◎黃清照 CSIA

台股到9/3收22092還無法站穩季線的22555、且還差一大截，但道瓊創新高收41563，主要是由可口可樂、摩根大通、沃爾瑪…創新高所帶動，納達8/30收17713小幅站穩季線的17610、費半收5158還未突破季線的5183，但差距不大，納達、費半之所以會這樣，當中有強勢的如IBM、德儀持續創波段新高、META、蘋果接近新高，輝達、博通屬中高的強勢，但艾斯摩爾、柯林、美光、恩智浦、ARM、超微、美超微呈現弱勢，也就是費半及那斯達克受到科技股有強勢有弱勢，所以陷入糾纏中，從這個走勢也使台股進入糾纏的量縮中，但聰明者可看出金融股及低本益比股如Meta、德儀、IBM持續創波段新高，這導引出來對台股股票選低本益比的如金融股、AI伺服器(台光電、貿聯、國巨、台曜、群誠、健鼎、金像電、光寶科、金居、矽格、興勤、台積電、鴻海、廣達、技嘉、雙鴻、奇鋐、閎康、信紘科、迅得) 、車電(健合興、立隆、定穎、台半、堤維西、東陽…)，業績股(材料、營邦、華碩、微星、聯詠、聯陽、義隆電、矽創、世芯、華通、中美晶、晶技、臻鼎、瑞儀、長榮、萬海、長榮航、新興、正德…等)，這些會展現強勢呈現輪漲，但重電股、機器人、矽光子本益比超高，喜好者只能作當沖，但我個人傾向逢高作減碼。

四大產線穩健成長的好股：定穎

定穎Q2的毛利、營利11.6、5.49億較Q1的9.46、3.93億、分別成長22.6%、39.7%超出預期，之所以如此是因Q2的毛利率、營利率分別為27.4%、13%，較Q1的22.7%、9.4%，分別季增4.7%、3.6%，Q2 EPS 1.23、合計Q1 EPS 1.02、H1 EPS 2.24較去年同期的1.2元年增86.6%表現超讚....

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1610期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw