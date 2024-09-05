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如何用隔日沖領先發掘題材飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

如何用隔日沖領先發掘題材飆股

◎張文赫 CSIA

台股剛結束8月的驚天動地走勢，在這接近3000點的洗刷波動裡頭，居然連台積電、鴻海還有台指期都可以打到跌停，所幸台股整月最終還是收漲+68.74點、留下史上最長2606點的下影線。推估在美國聯準會9月19日的利率決策公布之前，近期大盤就是進入盤整震盪，落在季線之下、月線之上的500點上下空間做來回震盪，這時選股就不選市了。

在前二期週刊(1608期)有筆者分享強勢飆股的選股邏輯有兩大重點原則，第一：先由基本面與產業面來決定選股方向，題材決定個股的漲勢熱度；第二，再由技術面與價量關係來發現飆股，量先價行、長紅K突破、均線多方排列都是明顯的多方強勢信號，想要挖角題材飆股就先得瞭解題材與技術面的轉強作結合；本期舉例光通訊的強勢股：聯鈞(3450)作為解說。

首先在產業題材方面，9/4就是國際半導體展，台積電也預計屆時會與各大廠商組成矽光子產業聯盟、制定矽光子封裝產業標準，也因此帶動矽光子族群近期股價強勢上漲；這些都是受惠於AI大趨勢所帶來的龐大算力需求，讓半導體產業著重加速傳輸速度，並且減少能耗，降低晶片過熱等問題；其中矽光子具有高頻寬、低功耗、遠距傳輸、低成本等特點，將有助於提升晶片效能，市場預料將會是未來封裝趨勢，其中指標股就是聯鈞。

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四大產線需求穩健上揚的優質股

台股到9/3收22092還無法站穩季線的22555、且還差一大截，但道瓊創新高收41563，主要是由可口可樂、摩根大通、沃爾瑪…創新高所帶動，納達8/30收17713小幅站穩季線的17610、費半收5158還未突破季線的5183，但差距不大，納達、費半之所以會這樣，當中有強勢的如IBM、德儀持續創波段新高、META、蘋果接近新高，輝達、博通屬中高的強勢....

毛利率逐季攀升散熱股：奇鋐

日紅是非多，輝達繼日前傳出GB200出貨延宕，一度造成AI股大舉修正後，進入9月輝達又收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，單日股價又崩跌近10%，且伺服器大廠美超微也遭興登堡指控財報有問題，一夕間好像AI會自神壇跌落。

高階封裝走出大多頭行情

台股指數繼續呈現量縮整理，權值股如台積電也多是橫盤走勢，輝達新產品預計在第四季末上市，並於明年上半年放量，所以，現在的量縮整理也是可以注意下一個階段多頭行情最好的機會，其中又以高階封裝相關概念最值得期待.....

建漢轉型加速 成功轉虧為盈

隨著輝達最新財報的發布，台股近期的橫盤整理趨勢逐漸明朗，9/4出現的震盪下跌為市場進行了技術性修正，加權指數穩守在21,000點大關。儘管短期市場波動加劇，但隨著國際半導體展的開幕及蘋果新品發布會的臨近，台股多頭趨勢依然不變。在這波市場調整中，一些具潛力的企業抓住機會積極進行轉型，擴展業務版圖，為未來發展奠定基礎。

不為人知的AI伺服器飆股

到8/27台股收22185還未突破22493季線、日股收38288季線在38639也未過，但道瓊收41240創新高已站穩季線：39689一段距離，那達8/26收17725站穩季線的17561，費半收5097未站穩季線的5288....

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