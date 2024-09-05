如何用隔日沖領先發掘題材飆股

◎張文赫 CSIA

台股剛結束8月的驚天動地走勢，在這接近3000點的洗刷波動裡頭，居然連台積電、鴻海還有台指期都可以打到跌停，所幸台股整月最終還是收漲+68.74點、留下史上最長2606點的下影線。推估在美國聯準會9月19日的利率決策公布之前，近期大盤就是進入盤整震盪，落在季線之下、月線之上的500點上下空間做來回震盪，這時選股就不選市了。

在前二期週刊(1608期)有筆者分享強勢飆股的選股邏輯有兩大重點原則，第一：先由基本面與產業面來決定選股方向，題材決定個股的漲勢熱度；第二，再由技術面與價量關係來發現飆股，量先價行、長紅K突破、均線多方排列都是明顯的多方強勢信號，想要挖角題材飆股就先得瞭解題材與技術面的轉強作結合；本期舉例光通訊的強勢股：聯鈞(3450)作為解說。

首先在產業題材方面，9/4就是國際半導體展，台積電也預計屆時會與各大廠商組成矽光子產業聯盟、制定矽光子封裝產業標準，也因此帶動矽光子族群近期股價強勢上漲；這些都是受惠於AI大趨勢所帶來的龐大算力需求，讓半導體產業著重加速傳輸速度，並且減少能耗，降低晶片過熱等問題；其中矽光子具有高頻寬、低功耗、遠距傳輸、低成本等特點，將有助於提升晶片效能，市場預料將會是未來封裝趨勢，其中指標股就是聯鈞。

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