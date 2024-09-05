建漢轉型加速，成功轉虧為盈

◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著輝達最新財報的發布，台股近期的橫盤整理趨勢逐漸明朗，9/4出現的震盪下跌為市場進行了技術性修正，加權指數穩守在21,000點大關。儘管短期市場波動加劇，但隨著國際半導體展的開幕及蘋果新品發布會的臨近，台股多頭趨勢依然不變。在這波市場調整中，一些具潛力的企業抓住機會積極進行轉型，擴展業務版圖，為未來發展奠定基礎。

鴻海(2317)持續在先進封裝領域加大布局，計劃在歐洲設立一座封裝測試廠，並且積極與中國山東的先進封裝廠合作，專注於小晶片封裝業務。此外，在晶片設計方面，鴻海旗下的虹晶科技已經成功進入5奈米階段，除了強化車用電子領域，還在規劃衛星應用晶片的布局。

在矽光子應用領域，鴻海研究院等單位持續研發矽光子技術及CPO技術。針對第三代半導體的布局，更成功開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構」的「高頻高效雷射驅動電路」，有助於打造微型化、高效能的先進光學雷達。

建漢(3062)作為鴻海集團旗下的網通大廠，正積極推動從消費型網通產品向中小企業市場的轉型，並致力於提供整體解決方案，以在競爭激烈的市場中建立穩固的地位。自今年Q2起，建漢新產品的推出為營收注入了新的動能，今年上半年EPS達0.05元，較去年同期虧損0.68元大幅改善，成功實現扭虧為盈，顯示出轉型策略的初步成效。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1610期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw