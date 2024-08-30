用隔日沖操作高價股獲利更驚人

【◎張文赫 CSIA】

在全球央行年會之後，Fed主席鮑爾確定降息時機已經到來！8/23週五美股四大指數又大漲，結果台股跟美股一樣，再度又回到5日線與季線反壓的區間位階；但是季線久攻不過，回測的月線的壓力就會越來越大，接下來這禮拜最重要的觀察指標就是8/28即將公布的輝達NVIDIA的財報，不能只是符合預期，甚至要遠遠超乎市場預期的好；以及市場重要指標MSCI（明晟指數）季度調整將於8/30盤後生效，由於台股在MSCI全球市場指數權重不變，估對台股影響不大。

台股過去一周算是反彈漲多的拉回修正，並回測5日線與10日線，跟美股的位階類似，一切就仿佛是原地踏步，回到就是落在月線與季線之間做來回震盪、5日線也是來來去去；這時候個股的變化表現也是差天共地、有反彈站不上月線的弱勢股如大同(2371)、台塑(1301)等，也有個股再創新高的強勢股，包括之前一路提醒的台積電設備股：均豪(5443)、均華(6640)等。這時候如果鎖定高價股搭配隔日沖或是做短波段的操作，獲利也會是驚人，畢竟現階段就是強者恆強的操作節奏。

前期有分享筆者慣用以技術面與價量關係來發現飆股，量先價行、長紅K突破、均線多方排列都是明顯的多方強勢信號。例如穎威(6515)在8/23同樣也是出現強勢長紅K突破的狀況、且均線呈現多方排列，因此尾盤買進做隔日沖的操作策略依然是勝率很高的短線操作策略、當日收在1105元，結果隔日8/26開高在1130元、當日最高1200元，高價股的隔日沖獲利相當可觀。

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