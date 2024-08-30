矽光子2025年起飛受惠股：台燿

◎賴建承CSIA

國際半導體展SEMICON Taiwan，將於9月4日在南港展覽館登場，今年展覽規模再創新高，超過1100間廠商，使用3700個攤位，聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等熱門產業，其中智慧移動創新概念區、AI半導體技術概念區、矽光子專區為今年新增，尤其矽光子是2025年的大成長產業，研判相關指標股可望成為市場追逐焦點。CPO封裝的聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)；CPO測試介面的旺矽(6223)；交換器板材的台燿(6274)；CPO設備的波若威(3163)；光纖陣列/連接器上詮(3363)、光聖(6442)；光通訊模組的華星光(4979)、眾達-KY(4977)、前鼎(4908)等均是焦點，讀者可密切留意。

CPO四大天王股價漲勢驚人

光聖(6442)上半年EEPS5.07元，股價一度漲到558元，近期旺矽(6223)在上半年EPS有9.94元下，股價也漲至860元，甚至上詮(3363)與訊芯-KY(6451)上半年業績不佳，但2025年有大成長之預期，股價分別一度逼近200元及300元，上述四檔大漲股堪稱是CPO四大天王，顯示市場對CPO的期待相當大。畢竟CPO(共同封裝光學元件)，是將光引擎模組和交換器晶片整合一起，節省30%功耗、降低40%成本，並提升傳輸密度，節省資料中心內部空間，CPO的主要應用在資料中心和雲端運算、高效能運算、5G通訊、AI、光網路等，故將是半導體兵家必爭之地。筆者除了看好上詮(3363)與訊芯-KY(6451)2025年的轉機外，台燿(6274)也不容小覷。

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