長線綠能！短線設備股強勢

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台股行情持續在月季線附近震盪，預估指數仍舊在量縮反彈的走勢當中，指數空間有限，權值股也不容易表態，但是具備題材的個股則有機會，包含綠能、半導體設備相關股均有機會，尤其半導體高階製程及CoWoS產能稀缺，預估在未來擴廠及拉貨積極之下，半導體設備股仍有機會有出波段相上的走勢。

長線波段比較安穩的族群來說，仍以低檔轉強的產業回升股仍是目前首選的方向，綠能概念股經過七八月份的拉回整理，正從波段起漲位置剛剛轉強，而全世界及台灣發展綠電的趨勢未變，且相關股基本面持續向上，以世紀鋼(9958)來說，2023年毛利率約在6~15%左右，但今年第二季已經來到39%附近，但股價拉回到去年的股價位置顯然不合理，在產業趨勢不變的情況下我認為將會走出補漲行情! 其他相關綠能概念股如雲豹能源(6869)、泓德能源-創(6873)、森崴能源(6806)及電線電纜的大亞(1609)等都是可以注意的方向。

半導體設備股可以近期轉強的扇形封裝概念股來觀察，在輝達積極解決GB200供應產能問題，持續擴充CoWoS封裝，甚至提前導入面板級扇出封裝技術，預估最快2025年即可上線，幾個指標股來說，長華*(8070)搶攻半導體先進製程，近期股價走出強勢格局，另外高價股的均華(6640)，挑戰千元關卡，預估繼續向上，中價位的昇陽半導體(8028)在拉回10日線整理過後，也是繼續走強偏多。

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