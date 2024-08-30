不為人知的AI伺服器飆股

◎黃清照 CSIA

到8/27台股收22185還未突破22493季線、日股收38288季線在38639也未過，但道瓊收41240創新高已站穩季線：39689一段距離，那達8/26收17725站穩季線的17561，費半收5097未站穩季線的5288，上海A收2985.7未站穩季線的3084離一段距離，凸顯上海A股低估，整體而言道瓊最強，主要是有一些非科技股走強如摩根大通8/26收219.17、可口可樂8/26收70.94皆創新高所帶動，那達站穩季線，主要由上期我告知的Nvidia、Mete、德儀、IBM、蘋果皆站穩季線一段距離，可看出強勢在金融股及AI伺服器，所以台股雖未過季線，是因量能無法放大，投資人未把資金投入在低本益比的AI伺服器(台光電、貿聯、國巨、台曜、群誠、健鼎、金像電、光寶科、台達電、金居、矽格、興勤可先上漲，但台積、鴻海、廣達還在整理)，車電(健合興、佳邦、定穎、台半)，業績股(聯電、華碩、微星、茂達、聯詠、華通、中美晶、晶技、臻鼎、瑞儀、長榮、萬海、長榮航…等)，我認為等到8/28 Nvidia公布財報或預告的財測皆不如預期，Nvidia會大跌，連帶低估AI伺服器跌1~3天，跌下來是好買點，但若優於預期則低估的AI伺服器，有些不等人會先上漲了，所以8/28 Nvidia公布財報決定是否能夠站穩季線。

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