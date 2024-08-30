摺疊手機與AI伺服器雙引擎：富世達

【◎王榮旭 CSIA/CFTA】

隨著美國FED轉向鴿派，市場普遍預期將在9月降息1~2碼，這使得近期台股量縮，沒有特別的族群引領，也讓加權指數在月線與季線之間進行震盪整理，而在大型權值股盤整期間，中小型個股輪番表現，除了短線的黑悟空概念股外，以長遠來看，市場焦點仍集中在AI的發展，AI伺服器依然是現在的主流趨勢。

散熱大廠奇鋐(3017)，近期水冷板產品量產進展順利，Q3開始順利出貨給CSP大客戶，營收更有望持續改寫歷史新高，而高毛利水冷散熱產品，這樣的成長趨勢預計可延續到Q4。除了水冷訂單外，奇鋐應用於AI伺服器的氣冷散熱方案3D VC產品，原來是導入在輝達H系列及B系列晶片的伺服器，但近期由於B100晶片出貨遞延，而空窗期則由H系列來填補，這同時也顯示出市場對於AI需求的急迫性，估今年EPS有望高達2個股本，股價8月初最低跌到年線附近，近期強勢站回五日線，隨著營收逐步貢獻，有望搭配Q3財報重新挑戰高點

奇鋐的子公司富世達(6805)，為華為高階摺疊手機軸承的主要供應商，今年主要營收貢獻為摺疊機的訂單，加上華為即將推出的三摺手機，搭配美系客戶的新機助力，營運前景樂觀。此外，更有望藉由母公司奇鋐的協助，進軍AI伺服器滑軌市場，明年伺服器導軌營收占比有望大幅提升，低U數已於Q2出貨，高U數則於下半年量產，在快接頭業務方面，已取得輝達、廣達(2382)、鴻佰等ODM大廠認證，預計年底完成產線布建。

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