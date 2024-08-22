大B波向上，綠能&消費電子向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

11月美國總統大選再度情勢轉變，賀錦麗支持度持續彈升，這也使得11月大選之前的美國股市有機會再度拉抬一波來營造選前執政黨的聲勢，所以可以看出近期美國股市道瓊及NASDAQ指數等都走出持續向上行情，經濟數據部分也擺脫衰退疑慮，美國聯準會預估會在九月份啟動降息，大環境逐漸有利多頭行情走勢，而加權指數來說，八月中旬以來展開反彈行情，目前站穩月季線反壓後繼續偏多，顯然回升行情可以期待。

低檔轉強的產業回升股仍是目前首選的方向，綠能概念股經過七八月份的拉回整理，也來到前波起漲點的位置，而全世界及台灣發展綠電的趨勢未變，且相關股基本面持續向上，以世紀鋼(9958)來說，2023年毛利率約在6~15%左右，但今年第二季已經來到39%附近，但股價拉回到去年的股價位置顯然不合理，在產業趨勢不變的情況下我認為將會走出補漲行情! 其他相關綠能概念股如雲豹能源(6869)、泓德能源-創(6873)、森崴能源(6806)及電線電纜的大亞(1609)等都是可以注意的方向。

消費性電子及低檔的IC設計相關股又是另一個具備低檔起漲的潛力股，美國前週公佈的就業數據亮眼並和緩了經濟衰退疑慮，那麼來到下半年進入傳統的電子及銷售旺季，消費性電子相關股及與消費性電子相關的IC設計股就有機會，包含原相(3227)及美律(2439)等，進入旺季階段，股價仍在低檔轉強的位置，而IC設計龍頭聯發科(2454)，也站穩月線走強，短線有機會走出延續5日線向上攻擊的行情。

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