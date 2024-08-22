EPS成長近2倍的機殼股：勤誠
EPS成長近2倍的機殼股：勤誠
◎賴建承CSIA
日前傳出輝達GB200出貨延後，一度造成AI股大舉修正，但筆者認為GB200不是不出，只是延後，而且短線也激勵H100與H200的需求，故對AI供應鏈衝擊不大，況且鴻海法說會表示，GB200將於今年Q4小量出貨，2025年Q1放量。輝達將於8/28公布上季財報與未來展望，股價已悄悄先行大漲，自90.69美元漲至130美元，短線漲幅高達43.3%，故筆者研判沉寂已久的AI伺服器供應鏈可望再展雄風。包括組裝的緯穎(6669)、緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382)；散熱的奇鋐(3017、)雙鴻(3324)；機殼的營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)；快接頭的嘉澤(3533)、富世達(6805)等均值得留意。
快接頭是液冷散熱的重要關鍵，擁有此概念的富世達也具有AI摺疊手機商機，筆者已於本刊介紹過，股價於近期站上所有均線創下波新高，顯示AI供應鏈不容小覷！而機殼廠也值得密切留意比價效應，晟銘電(3013)上半年EPS1.36元，股價又即將歷史新高，迎廣(6117)上半年EPS2.18元，也有約120元左右，顯示機殼股相當受到市場重視。至於獲利最高的營邦(3693)，上半年EPS12.54元，今年要賺26元，本益比才15倍，有被低估之嫌。然而成長性較強的勤誠(8210)，上半年EPS6.8元，較年上半年EPS成長196%，今年EPS上看15元，本益比20倍也不高，2025年更有機會上看18元，本益比17倍，研判高成長的勤誠在法人青睞下多頭可期。
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