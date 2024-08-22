P/E 12.5倍的優質AI伺服器

◎黃清照CSIA

全球股市受股災影響，在日央改變升息說法、美國景氣衰退的疑慮降到20~25%可能性，兼以以色列與伊朗的衝突幾乎煙消雲散，目前全球股市收復失土，如日股從42426跌到31156共跌11270，反彈0.618約6965換算指數為38120，8/20收38062，納達從18671跌到15708共跌2963，反彈0.618約在17539，8/19收17876，可看出納達已反彈越過0.618，這可視為此波的15708就是最低點，而拉回來，但拉回到哪裡？是買點，台股從24416跌到19662共跌4754點，反彈0.618在22600，8/20收22409雖還未過22600，但從那達斯達已經突破0.618是走多的徵兆，也可確定19662是波段最低點，目前到底拉到哪？難以判斷，但我以中日美的強勢股來看，強勢股在金融股如美國的摩根大通、中國的浦發銀行創新高、日本的Ai伺服器愛得萬測試及美國的META、IBM創新高，另輝達、德儀、蘋果此波跌幅小很多，且反彈也較強，可看出金融股、AI伺服器及低本益比股為選股的重心股，如此可導引出來對台股的選股方向為：(1)低估AI伺服器是一個大主軸，如貿聯、國巨、台光電、雙鴻、台燿、勤誠、廣達、光寶科、金像電、健鼎、金居、興勤、佳邦、矽格…。(2)金融股：投資人也可伺機布局，但須配合KD回到低檔才接更好。(3)低本益比股如聯電、瑞儀、立隆、閎康、信紘科、迅得、欣銓、晶技、聯詠、聯發科、萬泰科、瑞昱、聯陽、矽創、中美晶、胡連、東陽、堤維西、帝寶…。投資人選股可從這三個方向著手。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1608期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw