如何用隔日沖掌握波段行情！

◎張文赫 CSIA

台股自從經歷了一波大跌近20%的回檔之後，也隨即展開了強彈，一路收復5日線、10日線、連月線也在8/16以跳空紅K收復，目前距離季線(22450點附近)只剩一步之遙；這段期間很多個股也修復原本的節奏，也有不少的個股再創新高，包括亞光(3019)、精材(3374)、均豪(5443)、易威(1799)、鑫科(3663)、友威科(3580)等等，甚至還有出現飆股一路創高的，例如蜜望實(8043)、達邁(3645)、南仁湖(5905)等。

大盤目前處於一個尷尬的位置，月季線死亡交叉往下，短期均線5日線與10日線黃金交叉往上，以技術位置型態上算是沒有站上末跌高22652.21的位置；

現階段個股強弱分別，暫時操作策略上改以選股不選市為宜，做多強勢為近期的主要操作策略，隔日沖依然是短線相對安全可靠且非常好用的短線操作方式

本期續分享如何用隔日沖的操作來掌握波段行情，誰說隔日沖最多只能賺個位數%的獲利，有時也可以趁勝追擊、留倉來提升獲利！這次舉例個股是均豪(5443)，這家受惠於台積電的設備股、其中有關扇型裝封的新技術話題更是引起市場關注。如果你對強勢飆股的選股邏輯有極高興趣，請先記住兩個事情，第一：先由基本面與產業面來決定選股方向，題材決定個股的漲勢熱度；第二，再由技術面與價量關係來發現飆股，量先價行、長紅K突破、均線多方排列都是明顯的多方強勢信號。

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