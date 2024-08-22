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聯鈞領軍矽光子熱潮

聯合新聞網／ 萬寶週刊

聯鈞領軍矽光子熱潮

◎王榮旭 CSIA/CFTA

自8/5台指期跌停後，台股加權指數大幅反彈，強勢大漲超過3000點，並成功站上季線，隨著權值股稍作休息，市場焦點逐漸轉向中小型個股，多點開花的行情開始展現。除了本週即將舉辦的機器人展，緊接而來的就是9/4~6舉行的SEMICON TAIWAN國際半導體展，這是全台最具影響力的半導體專業展會，今年更以「賦能AI 無極限」為主題，重點聚焦於先進製程、矽光子等領域的熱門議題，展示半導體產業如何成為驅動AI時代的關鍵技術基石。

矽光子技術引領半導體未來

矽光子近年來在半導體產業中備受關注，預計到2030年，全球矽光子市場規模將達到78.6億美元，而在本屆展覽中的矽光子學全球峰會中，將成為展示矽光子技術多樣且充滿潛力應用的平台，將徹底改變數據通信和電信領域，並深入探討自動駕駛車輛的LiDAR技術及智慧交通系統中的光通信應用。

矽光子族群的指標股聯鈞(3450)在7月營收創下單月歷史新高，Q1毛利率回升至高水準，預計下半年將與主要客戶完成矽光子認證，搶攻AI商機。聯鈞近期也被納入MSCI全球小型指數，預估今年營收將由虧轉盈，EPS達2元，股價沿著五日線持續上漲，有望挑戰前高152.5元。

鴻海(2317)轉投資的系統模組封裝廠訊芯-KY(6451) 已將博通晶片的CPO模組送樣給台積電，並預計於下半年完成認證，進入量產階段。隨著AI應用推動光通訊市場的快速增長，800G及1.6T高速通訊市場蓬勃發展，CPO族群將進入獲利爆發期，預估今年EPS達3元，股價近期成功站上季線，回補跳空缺口。

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聯鈞領軍矽光子熱潮

自8/5台指期跌停後，台股加權指數大幅反彈，強勢大漲超過3000點，並成功站上季線，隨著權值股稍作休息，市場焦點逐漸轉向中小型個股，多點開花的行情開始展現。除了本週即將舉辦的機器人展，緊接而來的就是9/4~6舉行的SEMICON TAIWAN國際半導體展，這是全台最具影響力的半導體專業展會，今年更以「賦能AI 無極限」為主題，重點聚焦於先進製程、矽光子等領域的熱門議題，展示半導體產業如何成為驅動AI時代的關鍵技術基石。

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