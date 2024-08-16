低檔起飛股！留意綠電、軍工及原物料

◎錢冠州 CSIA/CFTA

最近的國際股市大幅動盪主要來自於擔憂美國陷入經濟衰退疑慮，這使得九月份聯準會降息機率大幅增加，甚至有一次要降兩碼的機率也來到五成左右，全年三~四碼的說法出現，當然也就使得國際投機資金大挪移，美元指數轉弱，資金退出高檔的股市，這使得過去兩週包含台股及美股等主要市場股市都出現大幅修的壓力。

不過，近期美股及台股也出現明顯的跌深反彈，下半年的重點事件，主要就是美國總統大選，但現在美國兩位候選人的民調呈現五五波，而且在賭盤方面，賀錦麗來到56%，首度超越了川普的46%，聲勢看漲，這也明顯助漲股市的反彈力道。

另外，日圓在日央放緩對於升息的看法後，也出現止升回貶的走勢，這也對於包含日本股市等亞股出現激勵的訊號，所以，在先前回檔一大波的台股也就趁勢回穩，後續行情走勢雖不容易V型反轉向上，但進入跌深反彈或橫盤震盪仍有機會。

不過這時候的操作就要以賣高買低為主，在跌深反彈的行情走勢通常又快又猛，然高檔股反彈空間有限，並且很快會受到套牢賣壓的反壓，然低檔的股票打底完成，若剛好搭配產業景氣的觸底回升，那麼低檔股票就有機會走出波段向上的走勢。

把資金投入低檔打底完成的股票是當前最佳的策略，至少當行情真正的落底並且打底完成過後，會有許多的優質股票進入長期買點，這時候買進長線低檔區的標的，然後就是等待產業及股價走出波段向上行情，而未來，會走出多頭波段的主流股想必也會跟過去不同，科技股長期頭部成立開始向下，但包含綠能、軍工、原物料等股則經歷過相當一段期間的股價修正，基本面也位於低檔區域。

雖然景氣面尚未正式走出復甦，但在低檔區就具備佈局等待的機會，以傳產的台塑(1301)來說，股價長線修正過後也來到相對低檔的位置，但受到外在環境不佳影響而股價繼續破底，這時候不用急著進場，但是分批逢低承接可以為考慮的策略，逐步來佈局持股並且分攤成本，等待未來景氣回升，這類低檔股就具有不錯的波段機會。

搭上政策持續作多的產業，產業及個股均有機會走出長線向上行情，其中，綠色能源為台灣未來重要施政方向，亦為國際趨勢，雲豹能源(6869)為台灣綠能推動廠商之一，當前以政府淨零碳排放施行重點來看，主要分由電力、運輸、工業、建築與負碳技術等五個大方向來進行。

其中，電力改革為最大項的減碳來源，計畫以綠色能源逐步取代過往的火力發電等，計畫目標為大量建置綠能發電，包含風力發電、太陽能等。預計 2030 年累積離岸風電與太陽能裝置目標量達44GW，2035 年達 60GW、2050 年預估可達成 110GW。所以，台灣目前相關的綠能概念股，於未來的20~30年左右，均有相當的基本面成長題材可以期待。

雲豹能源為漁電共生的領導廠商，在手案件為台灣最大漁電共生案: 台南北門 128MW漁電共生電廠，2023年EPS來到8.7元，呈現大幅成長的趨勢。

今年開工量預估達148MW，目前規劃中之案場容量則超過400MW，顯現未來工程能見度無虞，儲能專案則在2023年起進入大幅成長期，成為主要營運成長動能，今年預估EPS為9~10元，成長動能明確。

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