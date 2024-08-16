三率三升的散熱股～雙鴻、奇鋐

最近的國際股市大幅動盪主要來自於擔憂美國陷入經濟衰退疑慮，這使得九月份聯準會降息機率大幅增加，甚至有一次要降兩碼的機率也來到五成左右，全年三~四碼的說法出現，當然也就使得國際投機資金大挪移，美元指數轉弱，資金退出高檔的股市，這使得過去兩週包含台股及美股等主要市場股市都出現大幅修的壓力，不過，近期美股及台股也出現明顯的跌深反彈，下半年的重點事件，主要就是美國總統大選，但現在美國兩位候選人的民調呈現五五波，而且在賭盤方面，賀錦麗來到56%，首度超越了川普的46%，聲勢看漲，這也明顯助漲股市的反彈力道，另外，日圓在日央放緩對於升息的看法後，也出現止升回貶的走勢，這也對於包含日本股市等亞股出現激勵的訊號，所以，在先前回檔一大波的台股也就趁勢回穩，後續行情走勢雖不容易V型反轉向上，但進入跌深反彈或橫盤震盪仍有機會，不過這時候的操作就要以賣高買低為主，在跌深反彈的行情走勢通常又快又猛，然高檔股反彈空間有限，並且很快會受到套牢賣壓的反壓，然低檔的股票打底完成，若剛好搭配產業景氣的觸底回升，那麼低檔股票就有機會走出波段向上的走勢。

2024-08-16 08:14