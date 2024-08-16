三率三升的散熱股～雙鴻、奇鋐
◎賴建承CSIA
輝達推出地表最強AI晶片GB200後，因其電晶體的複雜結構和高熱功耗需求，使得出貨有延遲的衝擊，其中對水冷系統的需求更是急劇增加，畢竟任何一個小小的水冷元件出問題，將導致整個伺服器報廢。近期傳出GB200機櫃的快接頭(UQD)發生漏水問題，嘉澤(3533)、富世達(6805)等將有轉單商機可期。此外，隨著液冷趨勢逐漸明確，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等台廠也有機會獲得國際大廠之青睞。日前輝達GB200伺服器將延後出貨，一度早成輝達供應鏈全面重挫，不過隨著盤勢回穩，且GB200只是延後又不是不出，加上整體AI概念股繳出不錯成績單，股價經過修正後將再度吸引市場之目光。
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