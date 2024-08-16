水冷散熱的大潛力股：雙鴻

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

台股受日幣大幅升值導致日股大跌，兼以美受總體經濟有轉壞疑慮，及美對中的晶片制裁也使美股大跌，台股無可避免的受連累自24416高點重挫到19662低點，在日央行惹禍下，日央馬上改變態度說不會升息，稍微平息市場投資人疑慮，日股跌破年線36089到31156低點，在此態度改變下日股也從31156低點彈升到8/13的高點36232近年線的36158。

但台股、納達、費半都還守在年線姿態比較強，但自19662反彈上來0.382的21478已有效站穩，未來因可望反彈到0.5的22039，各位反彈到22039，切記嚴重高估的重電(華城、士電、亞力) 、機器人(所羅門、羅昇、盟立、廣運、直得、大銀微…) 、高本益比(一詮、上詮、聯均、高力、先進光…)，一定要減碼或者逢高分批全部賣出，但低本益比不用怕如AI伺服器 (台燿、勤誠、台光電、貿聯、國巨、廣達、台積電、鴻海、台達電、光寶科、健鼎、金像電、雙鴻、奇鋐、台星科、矽格、金居、迅得、閎康、旺矽、辛耘…)、車電(堤維西、凡甲、興勤、胡連、和大、健合興、立隆、佳邦、帝寶…)、業績股(聯發科、聯詠、義隆電、矽創、瑞昱、智邦、致茂、中美晶、聯電、瑞儀、臻鼎、力成、日月光、欣銓、百合、亞光、晶技、長榮、萬海、陽明、長榮航、華航、新航、正德、裕民…)等，拉回逢低分批布局。

假設你要買一檔股票可設計3~4個點分批定點接，如所羅門H1、全年EPS 0.35、1.5股價159.5，但矽格、立隆H1、全年EPS 3.35、6及3.34、6.6股價低到82.8、71.8，又如亞力H1、全年EPS 1.66、3.5股價高達134，但金居、堤維西H1、全年EPS 2、4.3及3.66、5.7股價低到61.8、68.8，這是給投資人做比較，低估股逢低布局，高估股分批賣。

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伺服器出貨大爆發：廣達

隨著台股持續向月線反彈，市場不僅聚焦於美國即將公布的CPI與PPI數據，也密切關注大盤的成交量動向。當指數上升但成交量萎縮時，說明對於反彈行情仍抱觀望態度，然而，若尾盤收紅K，意味著市場資金尚未流出，反彈趨勢仍有望延續。接下來，需密切觀察季線與月線的成交量表現，若無成交量支撐，市場或將出現回調。 廣達(2382)正是AI伺服器需求爆發式增長的主要受益者之一，市場上頻頻出現B200伺服器延後出貨的消息，但CSP大廠的訂單穩定，反而增強了市場對AI的信心。在B200延後出貨的背景下，H200反而接獲急單，隨著明年GB200伺服器機櫃全面量產，廣達憑藉其在H系列的市場份額及GB200 NVL36訂單，7月業績也寫下22個月新高，雙引擎挹注成為最大受惠者。

三率三升的散熱股～雙鴻、奇鋐

輝達推出地表最強AI晶片GB200後，因其電晶體的複雜結構和高熱功耗需求，使得出貨有延遲的衝擊，其中對水冷系統的需求更是急劇增加，畢竟任何一個小小的水冷元件出問題，將導致整個伺服器報廢。近期傳出GB200機櫃的快接頭(UQD)發生漏水問題，嘉澤(3533)、富世達(6805)等將有轉單商機可期。此外，隨著液冷趨勢逐漸明確，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等台廠也有機會獲得國際大廠之青睞。日前輝達GB200伺服器將延後出貨，一度早成輝達供應鏈全面重挫，不過隨著盤勢回穩，且GB200只是延後又不是不出，加上整體AI概念股繳出不錯成績單，股價經過修正後將再度吸引市場之目光。

低檔起飛股！留意綠電、軍工及原物料

最近的國際股市大幅動盪主要來自於擔憂美國陷入經濟衰退疑慮，這使得九月份聯準會降息機率大幅增加，甚至有一次要降兩碼的機率也來到五成左右，全年三~四碼的說法出現，當然也就使得國際投機資金大挪移，美元指數轉弱，資金退出高檔的股市，這使得過去兩週包含台股及美股等主要市場股市都出現大幅修的壓力，不過，近期美股及台股也出現明顯的跌深反彈，下半年的重點事件，主要就是美國總統大選，但現在美國兩位候選人的民調呈現五五波，而且在賭盤方面，賀錦麗來到56%，首度超越了川普的46%，聲勢看漲，這也明顯助漲股市的反彈力道，另外，日圓在日央放緩對於升息的看法後，也出現止升回貶的走勢，這也對於包含日本股市等亞股出現激勵的訊號，所以，在先前回檔一大波的台股也就趁勢回穩，後續行情走勢雖不容易V型反轉向上，但進入跌深反彈或橫盤震盪仍有機會，不過這時候的操作就要以賣高買低為主，在跌深反彈的行情走勢通常又快又猛，然高檔股反彈空間有限，並且很快會受到套牢賣壓的反壓，然低檔的股票打底完成，若剛好搭配產業景氣的觸底回升，那麼低檔股票就有機會走出波段向上的走勢。

隔日沖如何選到父親節最飆股直得

雖然才剛過了父親節，但是這個俗稱的八八節對於某些人來說，恐怕卻會是｢巴巴劫｣，會被上沖下洗、多空雙巴的不要不要的。加權指數光8/2與8/5才合計大跌了2800點，但是後面5個交易日也大漲了超過1941點，若以本波最低點19662.74點來計算，反彈到截稿日(8/12)的最高點218987.98點，則是反彈了2235.24點；台指期(含夜盤)更是從本波最低18836強彈了3059點，最高為21895點，這一路先讓多方斷頭、再讓追空與反彈佈空的斷魂，也難怪期交所會在8/9緊急宣布調升期貨保證金了。

安國布局AI與HPC

自從GB200出貨延遲之後，市場上關於原因的傳聞紛紜，有消息指出可能是輝達晶片存在問題，也有聲音認為是台積電的良率不佳導致的。然而，這些消息的出現也引發了市場的動盪，尤其在AI市場引發了一場革命性的波動。這周台灣股市遭遇重挫，兩日內大跌超過三千點，單日跌幅更是創下歷史新高，達兩千點。8/5更是出現了台指期跌停的歷史場面。然而，這並不意味著AI的發展已達到高峰，因為未來的需求仍然強勁。這次的出貨延遲和隨之而來的賣壓，反而顯示出投資人過度恐慌的情緒。

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