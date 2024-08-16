水冷散熱的大潛力股：雙鴻

◎黃清照CSIA

台股受日幣大幅升值導致日股大跌，兼以美受總體經濟有轉壞疑慮，及美對中的晶片制裁也使美股大跌，台股無可避免的受連累自24416高點重挫到19662低點，在日央行惹禍下，日央馬上改變態度說不會升息，稍微平息市場投資人疑慮，日股跌破年線36089到31156低點，在此態度改變下日股也從31156低點彈升到8/13的高點36232近年線的36158。

但台股、納達、費半都還守在年線姿態比較強，但自19662反彈上來0.382的21478已有效站穩，未來因可望反彈到0.5的22039，各位反彈到22039，切記嚴重高估的重電(華城、士電、亞力) 、機器人(所羅門、羅昇、盟立、廣運、直得、大銀微…) 、高本益比(一詮、上詮、聯均、高力、先進光…)，一定要減碼或者逢高分批全部賣出，但低本益比不用怕如AI伺服器 (台燿、勤誠、台光電、貿聯、國巨、廣達、台積電、鴻海、台達電、光寶科、健鼎、金像電、雙鴻、奇鋐、台星科、矽格、金居、迅得、閎康、旺矽、辛耘…)、車電(堤維西、凡甲、興勤、胡連、和大、健合興、立隆、佳邦、帝寶…)、業績股(聯發科、聯詠、義隆電、矽創、瑞昱、智邦、致茂、中美晶、聯電、瑞儀、臻鼎、力成、日月光、欣銓、百合、亞光、晶技、長榮、萬海、陽明、長榮航、華航、新航、正德、裕民…)等，拉回逢低分批布局。

假設你要買一檔股票可設計3~4個點分批定點接，如所羅門H1、全年EPS 0.35、1.5股價159.5，但矽格、立隆H1、全年EPS 3.35、6及3.34、6.6股價低到82.8、71.8，又如亞力H1、全年EPS 1.66、3.5股價高達134，但金居、堤維西H1、全年EPS 2、4.3及3.66、5.7股價低到61.8、68.8，這是給投資人做比較，低估股逢低布局，高估股分批賣。

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