隔日沖如何選到父親節最飆股直得

◎張文赫 CSIA

雖然才剛過了父親節，但是這個俗稱的八八節對於某些人來說，恐怕卻會是｢巴巴劫｣，會被上沖下洗、多空雙巴的不要不要的。

加權指數光8/2與8/5才合計大跌了2800點，但是後面5個交易日也大漲了超過1941點，若以本波最低點19662.74點來計算，反彈到截稿日(8/12)的最高點218987.98點，則是反彈了2235.24點。

台指期(含夜盤)更是從本波最低18836強彈了3059點，最高為21895點，這一路先讓多方斷頭、再讓追空與反彈佈空的斷魂，也難怪期交所會在8/9緊急宣布調升期貨保證金了。

在近幾個月的週刊裡，筆者一再強調，在如此詭譎不明的位階上，短線操作的重要性自然不言而喻，短線操作策略也就顯得格外重要，投資朋友需要一套可以短線操作來累積獲利的方法，｢隔日沖六法｣就是非常好用的短線操作方式，本期就來分享如何帶領隔日沖會員在8/6尾盤買入直得(1597)這檔個股，並且在隔日8/7早盤於105元作獲利出場。

相關的｢挑戰隔日沖｣短視頻都可以在我的｢超越飆股｣YT頻道中找尋得到，從4月中下旬單元企劃開播挑戰以來，已經分別單月挑戰獲利10萬與50萬成功，目前已經進入到單月挑戰100萬的獲利(單月個別計算、獲利不累計)！

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