伺服器出貨大爆發：廣達

◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著台股持續向月線反彈，市場不僅聚焦於美國即將公布的CPI與PPI數據，也密切關注大盤的成交量動向。當指數上升但成交量萎縮時，說明對於反彈行情仍抱觀望態度，然而，若尾盤收紅K，意味著市場資金尚未流出，反彈趨勢仍有望延續。接下來，需密切觀察季線與月線的成交量表現，若無成交量支撐，市場或將出現回調。

廣達(2382)正是AI伺服器需求爆發式增長的主要受益者之一，市場上頻頻出現B200伺服器延後出貨的消息，但CSP大廠的訂單穩定，反而增強了市場對AI的信心。在B200延後出貨的背景下，H200反而接獲急單，隨著明年GB200伺服器機櫃全面量產，廣達憑藉其在H系列的市場份額及GB200 NVL36訂單，7月業績也寫下22個月新高，雙引擎挹注成為最大受惠者。

廣達已著手擴展在東南亞的筆電產能，預計未來所有個人電腦都將融入AI，更預期明年NVIDIA的GB200 AI伺服器訂單將成為重要的成長動能。在車用電子領域，不僅來自電動車領域，也包括傳統車品牌的需求，預計車用業務將維持雙位數的年增幅。隨著車用專案的逐步量產，毛利率也有望持續提升，今年EPS估15元，近期股價在跌破年線後迅速反彈，也顯示出市場對廣達前景強勁的信心。

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