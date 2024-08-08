國際股市風險增!！未來注意低檔原物料股
國際股市風險增! 未來注意低檔原物料股
◎錢冠州 CSIA/CFTA
美國陷入經濟衰退疑慮，這使得九月份聯準會降息機率大幅增加，甚至有一次要降兩碼，全年三碼的說法出現，當然也就使得國際投機資金大挪移，美元指數轉弱，資金退出股市，這使得過去兩週包含台股及美股等主要市場股市都出現大幅修的壓力，另外，日圓在日央明顯鷹派的決策下走出大幅升值行情，國際間套利交易的資金撤出更使得股票市場波動轉為劇烈，所以，短中線的台股也將走出震盪劇烈的走勢，目前行情來說不容易V型反轉，但進入跌深反彈或橫盤震盪仍有機會，這時候利用反彈抽回資金，特別是從外資賣壓明顯的權值股撤退，預估即使進入反彈格局，權值股及籌碼面相對亂的高檔股仍要注意避開，若手上股票有跌破月線且月線下彎者就要特別注意。
本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1606期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言