國際股市風險增!！未來注意低檔原物料股

自從GB200出貨延遲之後，市場上關於原因的傳聞紛紜，有消息指出可能是輝達晶片存在問題，也有聲音認為是台積電的良率不佳導致的。然而，這些消息的出現也引發了市場的動盪，尤其在AI市場引發了一場革命性的波動。這周台灣股市遭遇重挫，兩日內大跌超過三千點，單日跌幅更是創下歷史新高，達兩千點。8/5更是出現了台指期跌停的歷史場面。然而，這並不意味著AI的發展已達到高峰，因為未來的需求仍然強勁。這次的出貨延遲和隨之而來的賣壓，反而顯示出投資人過度恐慌的情緒。

2024-08-08 15:23