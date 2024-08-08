本益比僅15倍的CCL廠~台光電

◎賴建承CSIA

7月底8月初以來，全球股市面臨一波急殺，主要原因是美國7月ISM製造業指數下滑至46.8，7月非農新增就業人數僅11.4萬，加上輝達傳出GB200晶片瑕疵、中東戰事有擴大疑慮、日央升息，日股暴跌等，由於全球經濟放緩，聯準會9月降息相當確定，美10年期公債殖利率大跌，這也說明了股票市場不能在擁有過高的本益比，也就是本波的急殺主要就是本益比的修正。台股自24416點跌至19662，共計跌了4754點，跌幅高達19.5%，8/5台積電、廣達、鴻海、聯發科均見到跌停，台指期更是跌停鎖死，創下單日最大跌點與跌幅。在市場一片恐慌之際，仔細想想並非有重大事件，研判僅是漲多後之修正，台股2/15多方缺口將具有強勁支撐(18115~18550)，對於被誤殺的績優股值得腰撿黃金。

台光電Q2EPS7.08元創高

銅箔基板廠台光電(2383)第二季EPS 7.08元創下新高，雖然毛利率呈現季減，但業外因匯兌收益及火災保險理賠入帳，推動獲利走升，累計上半年EPS達12.83元。台光電第二季的營收結構，基建網通占比重55~60%(伺服器占44%、交換器占44%、衛星占12%)、手持裝置占25~30%、車用/工業占比重約15~20%。展望第三季，受惠蘋果手機出貨旺季，伺服器、AI伺服器、交換器等需求提升，預期稼動率可達近滿載的水準，呈現高度季成長趨勢不變。

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