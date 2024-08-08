水冷或輝達認證的飆股

◎黃清照CSIA

台股在8/1之前還算穩定，但日股受到日央升息致日幣大升，使套利交易者驚慌失措殺出，當日日本跌975點，接著8/2、8/5分別更大跌2216、4451點，連帶也把台股拖累下來8/2、8/5分別大跌1004、1807點，而納達、費半受此套利交易影響也走弱，繼之受美對中晶片制裁，致使艾斯摩爾、美光、柯雷、柯林、應用材料也走弱，帶頭美國科技股崩盤，接著美國公布的總經數據不佳，如7月PMI從6月的48.5下降到46.9、為8個月以來最低，新訂單從49.3下降到47.4、非農就業人口增11.4萬人(估17.5萬人) 、7月失業率為4.3連4月上升，7月平均時薪上揚0.2%低於預期，加重經濟衰退疑慮，加上伊朗與以色列的戰事一觸即發，致使費半從5931.8高點跌到4290觸及到年線的4294點，8/5收4519，納達也從18671大幅下挫到15708，8/5收16220，估美科技股還會受套利交易影響大幅上下震盪，但台股從24416跌到19662，我認為業績股如低估的AI伺服器(台燿、台光電、勤誠、貿聯、國巨、廣達、台積電、鴻海、台達電、光寶科、健鼎、金像電、矽格、台星科、金居、迅得、閎康、奇鋐、旺矽、辛耘…)、車電(東陽、堤維西、凡甲、興勤、胡連、乙盛、健合興、立隆、佳邦、帝寶…)、業績股(聯發科、聯詠、義隆電、矽創、瑞昱、智邦、致茂、中美晶、聯電、瑞儀、臻鼎、力成、日月光、欣銓、百合、亞光、晶技、長榮、萬海、陽明、長榮航、華航、新航、正德、裕民…)等，業績低本益比股可在20200~19600先落底走強，投資人可積極布局這些業績股，但指數可能會受高本益比重電、機器人及投機股的一詮、上詮、聯鈞、先進光…再走弱殺到19291~19000才會正式止跌。

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