崩跌之下的空單隔日沖

◎張文赫 CSIA

台股近日走勢只能用驚心動魄來形容，動輒單日千點下跌，8/2才剛創下單日最大跌點-1004.01點，隨即又在8/5出現下跌-1807.21點，連二日都是出現千點的下跌，跌幅更是打破紀錄的單日重挫-8.35%，說是崩盤也不為過，在如此重挫的行情走勢之下，短線操作策略就顯得格外重要。

依周刊截稿日(8/5)來說，大盤收在19830.88，距離今年7/11最高24416.67點竟在短短15個交易日就回檔了-18.78%，已經非常逼近自高檔回檔20%的熊市認定基準。之前有提到的台積電(2330)也從7/17剛跌破10日線轉弱時的1030元一口氣就快速下跌到815元，8/5盤中還罕見地一度見到跌停；台股一口氣直接以跳空長黑K再摜破半年線，最後跌停家數更是高達400家以上…堪稱覆巢之下無完卵！

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