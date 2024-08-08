安國布局AI與HPC

王榮旭 CSIA/CFTA

自從GB200出貨延遲之後，市場上關於原因的傳聞紛紜，有消息指出可能是輝達晶片存在問題，也有聲音認為是台積電的良率不佳導致的。然而，這些消息的出現也引發了市場的動盪，尤其在AI市場引發了一場革命性的波動。這周台灣股市遭遇重挫，兩日內大跌超過三千點，單日跌幅更是創下歷史新高，達兩千點。8/5更是出現了台指期跌停的歷史場面。然而，這並不意味著AI的發展已達到高峰，因為未來的需求仍然強勁。這次的出貨延遲和隨之而來的賣壓，反而顯示出投資人過度恐慌的情緒。

逐步實現轉虧為盈

指紋辨識IC晶片大廠神盾科技(6462)今年進行了多次大規模併購，積極轉型為IP及IC設計服務公司。今年年初，神盾以47億元收購了IP公司乾瞻科技，並制定了轉型策略：神盾(乾瞻)將專注於IP業務，安國(8054)及芯鼎(6695)則轉型為IC設計服務公司，分別負責通用型ASIC及車用ASIC的開發，未來還計劃成立更多的IP公司。

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