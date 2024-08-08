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安國布局AI與HPC

聯合新聞網／ 萬寶週刊
據傳輝達新一代人工智慧晶片Blackwell架構晶片，將延後出貨。（路透）
據傳輝達新一代人工智慧晶片Blackwell架構晶片，將延後出貨。（路透）

安國布局AI與HPC

王榮旭 CSIA/CFTA

自從GB200出貨延遲之後，市場上關於原因的傳聞紛紜，有消息指出可能是輝達晶片存在問題，也有聲音認為是台積電的良率不佳導致的。然而，這些消息的出現也引發了市場的動盪，尤其在AI市場引發了一場革命性的波動。這周台灣股市遭遇重挫，兩日內大跌超過三千點，單日跌幅更是創下歷史新高，達兩千點。8/5更是出現了台指期跌停的歷史場面。然而，這並不意味著AI的發展已達到高峰，因為未來的需求仍然強勁。這次的出貨延遲和隨之而來的賣壓，反而顯示出投資人過度恐慌的情緒。

逐步實現轉虧為盈

指紋辨識IC晶片大廠神盾科技(6462)今年進行了多次大規模併購，積極轉型為IP及IC設計服務公司。今年年初，神盾以47億元收購了IP公司乾瞻科技，並制定了轉型策略：神盾(乾瞻)將專注於IP業務，安國(8054)及芯鼎(6695)則轉型為IC設計服務公司，分別負責通用型ASIC及車用ASIC的開發，未來還計劃成立更多的IP公司。

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崩跌之下的空單隔日沖

台股近日走勢只能用驚心動魄來形容，動輒單日千點下跌，8/2才剛創下單日最大跌點-1004.01點，隨即又在8/5出現下跌-1807.21點，連二日都是出現千點的下跌，跌幅更是打破紀錄的單日重挫-8.35%，說是崩盤也不為過，在如此重挫的行情走勢之下，短線操作策略就顯得格外重要。

國際股市風險增!！未來注意低檔原物料股

美國陷入經濟衰退疑慮，這使得九月份聯準會降息機率大幅增加，甚至有一次要降兩碼，全年三碼的說法出現，當然也就使得國際投機資金大挪移，美元指數轉弱，資金退出股市，這使得過去兩週包含台股及美股等主要市場股市都出現大幅修的壓力

本益比僅15倍的CCL廠~台光電

7月底8月初以來，全球股市面臨一波急殺，主要原因是美國7月ISM製造業指數下滑至46.8，7月非農新增就業人數僅11.4萬，加上輝達傳出GB200晶片瑕疵、中東戰事有擴大疑慮、日央升息，日股暴跌等，由於全球經濟放緩，聯準會9月降息相當確定，美10年期公債殖利率大跌，這也說明了股票市場不能在擁有過高的本益比，也就是本波的急殺主要就是本益比的修正。台股自24416點跌至19662，共計跌了4754點，跌幅高達19.5%，8/5台積電、廣達、鴻海、聯發科均見到跌停，台指期更是跌停鎖死，創下單日最大跌點與跌幅。在市場一片恐慌之際，仔細想想並非有重大事件，研判僅是漲多後之修正，台股2/15多方缺口將具有強勁支撐(18115~18550)，對於被誤殺的績優股值得腰撿黃金。

水冷或輝達認證的飆股

台股在8/1之前還算穩定，但日股受到日央升息致日幣大升，使套利交易者驚慌失措殺出，當日日本跌975點，接著8/2、8/5分別更大跌2216、4451點，連帶也把台股拖累下來8/2、8/5分別大跌1004、1807點，而納達、費半受此套利交易影響也走弱，繼之受美對中晶片制裁，致使艾斯摩爾、美光、柯雷、柯林、應用材料也走弱，帶頭美國科技股崩盤，接著美國公布的總經數據不佳，如7月PMI從6月的48.5下降到46.9、為8個月以來最低

業內業外皆佳的優質被動元件

美科技股大跌，但我估納達跌到17057~16735及費半跌到4906~4659可出現中期底的第一隻腳且於此可出現第一波的反彈行情，台股我估跌到22094~21792或差一點到21612，低估優質股如(A) AI伺服器、車電、業績股可出現波段的買點，且80% (A)可在22094~21612上沖下洗且用高本益比的機器人、重電股及非常高估的高力、先進光、上詮、聯鈞、羅昇…下殺塑造恐慌氣氛，逼死不懂內涵的非理性投資人殺出

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