第二季財報 是驚喜還是地雷？

◎錢冠州 CSIA/CFTA

時間來到了七月底，又到了公佈財報的時節，而在七月下旬這短短兩周內，台股從短線高點24416回檔了2000多點，在回檔的過程中，公司的基本面往往會受到更加嚴格的審視，而財報自然便是最好的成績單，因為營收的增加不一定和獲利成長成正比，而對於一間公司來說，獲利表現的好壞才是重中之重。不過需要留意的是，財報所呈現的數字，代表的是過去的成績，是用來驗證公司前一次的未來展望實現了多少，這能夠幫助投資朋友了解公司的財測以及未來展望有多少可信度，而不是一直拘泥於過去的獲利數字有多漂亮，卻忽略了公司的未來發展是否會有所變化，我想這是投資朋友們需要牢記在心的投資觀念之一。

法說變法會 到底發生甚麼事

首先是上周開盤便近乎跌停的日月光投控(3711)，公告了2Q24 營收 1,402.4 億元(YoY+2.9%、QoQ-17.3%)，稅後淨利 77.8億元（YoY+1%，QoQ+37%），EPS為 1.80元，表現可以說是十分亮眼，優於市場預期，而之所以能夠有如此佳績，同樣還是因為AI及HPC需求仍十分強勁，為營運帶來很大的助益。而就如我們前面所說，比起過往的成績，投資人更在乎的是未來的發展，因此對於第三季的展望才是市場最迫切想了解的資訊。雖然先進封裝需求維持高檔，日月光也因此而調高設備資出，主要目的便是為了滿足客戶持續增長的封裝需求，但是在先進封裝以外的應用，復甦仍十分緩慢，難以看見成長的曙光，因此預計將會拖累第三季整體營收表現，不如市場原先所預期的那般振奮人心，而股價卻已經提前反應對於未來的美好展望，因此上周在大盤狀況不佳的情況下，強烈的賣壓直接導致了股價跌停。不過若是將投資時間再拉長一點，大多數產業已逐漸觸底回溫，因此法人也預期明年在中低階應用持續復甦以及AI的先進封裝需求持續強勁的帶動下，獲利將會有相當可觀的成長，仍是值得關注。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1605期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw