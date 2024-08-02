P/E僅12倍好股～致伸

◎賴建承CSIA

受到美國總統大選，及國際局勢動盪下，近期全球股市面臨了一波修正，台股也自24416點跌至21833點，共計跌了2583點，一度面臨季線保衛戰，筆者研判6/6多方缺口21510~21847具有強勁支撐，而且目前僅是漲多後之修正，除非跌破21192點才能說轉空(15975漲至24416，共漲8441點，回檔0.382的位置點)。現階段正逢財報公布期間，誰該恐懼?誰該貪婪呢?恐懼類型：包括高本益比、高位階、沒基本面炒作股、外資概念股、半導體設備、綠能、重電、軍工等。該貪婪的包括：低P/E、低位階、網通、被動元件、載板、消費性IC、塑化、鋼鐵、部分營建等。日前筆者於本刊介紹兼具電子與營建，本益比僅5倍的順達(3211)，上半年EPS果然高達了10.31元，股價也創下波段高點，因此，目前本益比不高且業績不差的致伸(4915)可留意。

致伸Q2毛利率創歷史高

本波權值F4股價自高點以來跌幅不輕，台積電跌了15.3%、聯發科跌21%、鴻海跌19.6%、廣達跌24.2%，因此，後續指數恐先入大區間整理，資金將轉向中小型股。但靠題材且本益比高的也須避開，例如雲豹能源本波跌了35.3%、華城跌31.7%、龍德造船跌29.6%，跌勢更為沉重，故進入8月後，具有業績的中小型電子股才是選股王道。其中致伸(4915)第二季稅後淨利7.27億，EPS1.6元，年增3%、季增25%，主因資訊產品與AIoT營收較佳，毛利率增至17.3%，創下歷史新高所致，累計上半年賺13.09億，EPS2.88元。第2季資訊產品比重為49%、智慧生活產品20%、車用/智慧物聯(AIoT)為31%，其中車用/智慧物聯(AIoT)產品比重將逐年攀升，將是公司長期的重要成長動能。

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