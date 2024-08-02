P/E僅12倍好股～致伸

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受到美國總統大選，及國際局勢動盪下，近期全球股市面臨了一波修正，台股也自24416點跌至21833點，共計跌了2583點，一度面臨季線保衛戰，筆者研判6/6多方缺口21510~21847具有強勁支撐，而且目前僅是漲多後之修正，除非跌破21192點才能說轉空(15975漲至24416，共漲8441點，回檔0.382的位置點)。現階段正逢財報公布期間，誰該恐懼?誰該貪婪呢?恐懼類型：包括高本益比、高位階、沒基本面炒作股、外資概念股、半導體設備、綠能、重電、軍工等。該貪婪的包括：低P/E、低位階、網通、被動元件、載板、消費性IC、塑化、鋼鐵、部分營建等。日前筆者於本刊介紹兼具電子與營建，本益比僅5倍的順達(3211)，上半年EPS果然高達了10.31元，股價也創下波段高點，因此，目前本益比不高且業績不差的致伸(4915)可留意。

致伸Q2毛利率創歷史高

本波權值F4股價自高點以來跌幅不輕，台積電跌了15.3%、聯發科跌21%、鴻海跌19.6%、廣達跌24.2%，因此，後續指數恐先入大區間整理，資金將轉向中小型股。但靠題材且本益比高的也須避開，例如雲豹能源本波跌了35.3%、華城跌31.7%、龍德造船跌29.6%，跌勢更為沉重，故進入8月後，具有業績的中小型電子股才是選股王道。其中致伸(4915)第二季稅後淨利7.27億，EPS1.6元，年增3%、季增25%，主因資訊產品與AIoT營收較佳，毛利率增至17.3%，創下歷史新高所致，累計上半年賺13.09億，EPS2.88元。第2季資訊產品比重為49%、智慧生活產品20%、車用/智慧物聯(AIoT)為31%，其中車用/智慧物聯(AIoT)產品比重將逐年攀升，將是公司長期的重要成長動能。

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業內業外皆佳的優質被動元件

美科技股大跌，但我估納達跌到17057~16735及費半跌到4906~4659可出現中期底的第一隻腳且於此可出現第一波的反彈行情，台股我估跌到22094~21792或差一點到21612，低估優質股如(A) AI伺服器、車電、業績股可出現波段的買點，且80% (A)可在22094~21612上沖下洗且用高本益比的機器人、重電股及非常高估的高力、先進光、上詮、聯鈞、羅昇…下殺塑造恐慌氣氛，逼死不懂內涵的非理性投資人殺出

暴漲暴跌的短線操作策略

台股在龍年算是一路暴漲，從年初1/2的17939.79點一路直衝漲到7/11最高24416.67點，期間漲幅共計有36%，就連權值雙王之一的台積電(2330)，也從年初開盤時的590元一路上漲到最高1080元，漲幅高達83%；另一檔重量權值股鴻海(2317)也從104.5元漲到最高234.5元，股價直接翻倍、漲幅更高達124%。連大牛股都可以暴漲成這樣，小型股的表現更不在話下，光聖(6442)今年就飆漲了近8倍之多，從70元一路飆漲到最高558元。

AI伺服器的隱形冠軍：台達電

台股自「兩萬四」高點一路修正，大盤一度跌破季線，行情在末跌段時，專殺強勢股，才會逼出停損的賣壓。雖然近期盤勢不斷下探，但指數倚賴營建和金融股的支撐，加上國家隊護盤台積電。近期反彈量縮，量價結構不對，建議先拉高現金比重，待指數能重新站回五日線後，再考慮重新進場。

P/E僅12倍好股～致伸

受到美國總統大選，及國際局勢動盪下，近期全球股市面臨了一波修正，台股也自24416點跌至21833點，共計跌了2583點，一度面臨季線保衛戰，筆者研判6/6多方缺口21510~21847具有強勁支撐，而且目前僅是漲多後之修正，除非跌破21192點才能說轉空(15975漲至24416，共漲8441點，回檔0.382的位置點)。

第二季財報 是驚喜還是地雷？

時間來到了七月底，又到了公佈財報的時節，而在七月下旬這短短兩周內，台股從短線高點24416回檔了2000多點，在回檔的過程中，公司的基本面往往會受到更加嚴格的審視，而財報自然便是最好的成績單，因為營收的增加不一定和獲利成長成正比，而對於一間公司來說，獲利表現的好壞才是重中之重。不過需要留意的是，財報所呈現的數字，代表的是過去的成績，是用來驗證公司前一次的未來展望實現了多少，這能夠幫助投資朋友了解公司的財測以及未來展望有多少可信度，而不是一直拘泥於過去的獲利數字有多漂亮，卻忽略了公司的未來發展是否會有所變化，我想這是投資朋友們需要牢記在心的投資觀念之一。

低基期AI欣興接棒

美國總統拜登宣布退選，將由副總統賀錦麗接棒迎戰川普，自從川普要台灣付保護費的消息發布後，全球股市持續走低，近期台股波動尤為劇烈，隨著大盤回檔，在這樣的情況下，基本面強勁的公司相對抗跌，值得特別關注。 今年台股最熱門的話題無疑是「地表最強AI晶片」GB200伺服器。

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