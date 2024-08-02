業內業外皆佳的優質被動元件
◎黃清照CSIA
美科技股大跌，但我估納達跌到17057~16735及費半跌到4906~4659可出現中期底的第一隻腳且於此可出現第一波的反彈行情，台股我估跌到22094~21792或差一點到21612，低估優質股如(A) AI伺服器、車電、業績股可出現波段的買點，且80% (A)可在22094~21612上沖下洗且用高本益比的機器人、重電股及非常高估的高力、先進光、上詮、聯鈞、羅昇…下殺塑造恐慌氣氛，逼死不懂內涵的非理性投資人殺出(A)，以利內行人從容布局(A)，之後我認為(A)會出現中級反彈行情，甚至有些會走另外一波的多頭行情，看好的AI伺服器注意貿聯、國巨、台光電、奇鋐、勤誠、力致、台燿、金像電、健鼎、達電、光寶科、旺矽、迅得、辛耘、金居、矽格…及車電的興勤、胡連、東陽、堤維西、帝寶、德微、立隆、佳邦、凡甲、信邦、和大…及業績股的台積電、鴻海、聯電、日月光、力成、欣詮、頎邦、聯詠、義隆電、致新、矽創、聯發科、智邦、中美晶、晶技、嘉澤、華通、臻鼎、立敦、信昌電、日電貿、正德、新興、華航、長榮航、百合、榮剛、國產…等，另長榮、陽明、萬海會有一波中期反彈行情。
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