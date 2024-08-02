業內業外皆佳的優質被動元件

時間來到了七月底，又到了公佈財報的時節，而在七月下旬這短短兩周內，台股從短線高點24416回檔了2000多點，在回檔的過程中，公司的基本面往往會受到更加嚴格的審視，而財報自然便是最好的成績單，因為營收的增加不一定和獲利成長成正比，而對於一間公司來說，獲利表現的好壞才是重中之重。不過需要留意的是，財報所呈現的數字，代表的是過去的成績，是用來驗證公司前一次的未來展望實現了多少，這能夠幫助投資朋友了解公司的財測以及未來展望有多少可信度，而不是一直拘泥於過去的獲利數字有多漂亮，卻忽略了公司的未來發展是否會有所變化，我想這是投資朋友們需要牢記在心的投資觀念之一。

2024-08-02 13:04