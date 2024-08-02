暴漲暴跌的短線操作策略

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◎張文赫 CSIA

台股在龍年算是一路暴漲，從年初1/2的17939.79點一路直衝漲到7/11最高24416.67點，期間漲幅共計有36%，就連權值雙王之一的台積電(2330)，也從年初開盤時的590元一路上漲到最高1080元，漲幅高達83%；另一檔重量權值股鴻海(2317)也從104.5元漲到最高234.5元，股價直接翻倍、漲幅更高達124%。連大牛股都可以暴漲成這樣，小型股的表現更不在話下，光聖(6442)今年就飆漲了近8倍之多，從70元一路飆漲到最高558元。

但是自從大盤7/12出現第一個跳空缺口下跌473.10點之後，並直接跌破24000點與5日線，自此出現技術分析型態上的島狀反轉信號，盤勢就急轉直下；竟然在接下來9個交易日就大跌超過2500點、加權指數一度跌破22000，期間一共出現三個往下的跳空缺口，一口氣直接把5日線、10日線、月線與季線全部都摜破，堪稱暴跌也不為過。加上外資今年也頻頻有大額賣超的狀況，7/26收跌-752.63點，以史上單日第二大收盤跌點作收，同時外資單日大賣846.46億元，也是歷史第三大賣超金額(除2021年2/26的單日最大賣超-944億之外，外資其它前四大賣超全落在2024年)；今年在暴漲暴跌的狀況，加上外資頻頻出手賣超干擾之下，短線操作策略就顯得異常重要了。

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