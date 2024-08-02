AI伺服器的隱形冠軍：台達電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台股自「兩萬四」高點一路修正，大盤一度跌破季線，行情在末跌段時，專殺強勢股，才會逼出停損的賣壓。雖然近期盤勢不斷下探，但指數倚賴營建和金融股的支撐，加上國家隊護盤台積電。近期反彈量縮，量價結構不對，建議先拉高現金比重，待指數能重新站回五日線後，再考慮重新進場。

隨著AI技術的迅速發展，全球對高性能AI伺服器的需求持續增加，大型CSP將開始建置輝達最新推出的Blackwell新平台的AI server資料中心，B200和GB200等高效能AI server機種的能耗需求將促進AI server散熱液冷供應鏈的成長，GB200 NVL36架構計畫以氣冷和液冷並行方案，NVL72則因更高散熱需求優先使用液冷方案。

其中最為關鍵的系統是CDU(冷卻分配單元)，負責調節冷卻劑流量至整個系統，確保機櫃溫度控制在預設範圍內。目前針對NVIDIA AI方案，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)和台達電(2308)等公司正持續進行驗證，而在這樣百家爭鳴的市場環境中，台達電憑藉其卓越技術和強大競爭力，展現出成為AI伺服器隱形冠軍的潛力。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1605期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw