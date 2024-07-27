台股季線保衛戰 設備股仍為多方指標
◎錢冠州 CSIA/CFTA
川普當選機率大增卻使總體風險上升，台積電(2330)等權值股在外資一輪賣壓之下也開始走出轉弱的局面，那麼接下來的股市，權值股將進入休息或拉回整理，而加權指數一段時間的弱勢表現，這裡就必須先等待指數的落底走穩後，預估非電子股將會有接棒演出的表現，但短中期操作上，先避開指數下跌壓力，以保留現金為主，但這時如果有套牢股票該如何處理呢? 投資朋友可以先觀察持股的月線是否有跌破並且下彎，如果出現持股跌破月線且月線下彎，那麼表示技術面已經進入短線轉弱的狀況，就可以先退出持股並抽回現金，擇日再戰。
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