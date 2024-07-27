具二刀流概念的營建股～潤泰全、潤泰新

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

2018年中美貿易戰開始引爆，當時台商開始尋找新的生產基地，而政府也給予優惠，鼓勵廠商回台設廠，引爆了一波資金回流潮，不過當時為了防止炒房，限制資金回台必須匯入專戶，5年內購置不動產加重租稅，然而今年8月5年的限制期間屆滿，大量閒錢恐流向不動產預期下，營建股開始獲得青睞。加上台積電北中南設廠，帶動周邊不動產市場狂飆，同時0403花蓮大地震後，台北市與新北市大都更時代將來臨，讓北台灣房市也同步陷入瘋狂，營建股股價也自第二季起呈現狂飆，研判目前本益比仍低的營建股可望跟進。

潤泰全轉投資豐厚，順達科本益比5倍

筆者於本刊於日前介紹過順達(3211)，今年第1季淨利2.08億，年增率83%，EPS1.37元，雖然6月營收下滑，主要是季節性因素影響，下半年在旺季加持下，全年本業EPS挑戰約7元。除了本業外，順達龜山A7產業專區內住宅用地4047坪與富宇建設公司合建分售案，預期今年可認列投資收益約20億，貢獻EPS約13元，合計本業的7元，2024年EPS上看20元，目前本益比僅5倍。股價於回側頸線後已轉強，配合MACD柱狀圖由黑翻紅，一旦入帳確立股價強攻可期。而同樣有二刀流概念的潤泰全(2915)與潤泰新(9945)，本益比同樣偏低，潤泰全轉型為潤泰集團控股公司，除了轉投資南山人壽外，還包括潤泰新(9945)、潤弘(2597)、潤泰材(8463)、中裕(4147)、浩鼎(4174)、日友(8341)等。潤泰全取得新竹坪頂段土地，預計未來可望開發為住宅大樓，第1季受惠南山人壽獲利回升所貢獻，潤泰全EPS 4.28元，全年保守估計EPS約8元，本益比僅10倍，7/29除息，配2.5元現金股利，股價可望沿著10日線攀高。

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具二刀流概念的營建股～潤泰全、潤泰新

2018年中美貿易戰開始引爆，當時台商開始尋找新的生產基地，而政府也給予優惠，鼓勵廠商回台設廠，引爆了一波資金回流潮，不過當時為了防止炒房，限制資金回台必須匯入專戶，5年內購置不動產加重租稅，然而今年8月5年的限制期間屆滿，大量閒錢恐流向不動產預期下，營建股開始獲得青睞。加上台積電北中南設廠，帶動周邊不動產市場狂飆，同時0403花蓮大地震後，台北市與新北市大都更時代將來臨，讓北台灣房市也同步陷入瘋狂，營建股股價也自第二季起呈現狂飆，研判目前本益比仍低的營建股可望跟進。

台股急回 鎖定強勢股操作

台股在7/12出現第一個跳空缺口下跌473.10點之後，直接跌破24000點與5日線，自此出現技術分析型態上的島狀反轉信號；筆者在前二期週刊上也分別提出示警，現階段指數目前在高檔暫且先居高思危，若多方缺口被回補就宣告等於台積電也會跌破千元的關卡、並且樹倒也會猢猻散。現在回頭來看，證明所言不假，因為台股在過去四個交易日從7/17到7/22共大跌了1740點！隔日沖還是現階段最好的選擇，賺多賠少且風險較低。

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台股季線保衛戰 設備股仍為多方指標

川普當選機率大增卻使總體風險上升，台積電(2330)等權值股在外資一輪賣壓之下也開始走出轉弱的局面，那麼接下來的股市，權值股將進入休息或拉回整理，而加權指數一段時間的弱勢表現，這裡就必須先等待指數的落底走穩後

如何利用隔日沖反向操作

短線盤勢變化快速，台股上周四(7/11)才出現跳空缺口大漲382.95點、再創新高，一舉登上24416.67點刷新歷史高點，隔日(7/12)就立即轉為跳空大跌473.10點，台指更是大跌563點，並在技術型態上出現一個跳空缺口，直接跌破24000點；加上美國總統競選人川普7/13在賓州巴特勒市競選造勢時，竟然遭受槍擊而受傷此事震驚國際，目前算是國際市場短線看法最分歧的時候！

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