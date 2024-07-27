回測年線的優質AI伺服器股
◎黃清照CSIA
川普受一顆子彈穿越耳朵的謀殺事件，致使川普總統行情看好，尤其川普直言：『要向台灣收保護費及台灣搶走我們的晶片生意卻甚麼都沒給我們』的談話影響，且當選總統後要向全球課關稅，受此影響國際股市全面下挫，尤其台灣影響頗大，因未來美國還會逼使台積電在美國設更多的廠，且台積電的優惠措施可能會減少或者取消的疑慮，致使台積電大跌連帶科技也下挫，此事件對台積電未來可能有負面的效應，但半年到一年問題還不大(投資人宜審慎評估)
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