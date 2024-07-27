回測年線的優質AI伺服器股

台股在7/12出現第一個跳空缺口下跌473.10點之後，直接跌破24000點與5日線，自此出現技術分析型態上的島狀反轉信號；筆者在前二期週刊上也分別提出示警，現階段指數目前在高檔暫且先居高思危，若多方缺口被回補就宣告等於台積電也會跌破千元的關卡、並且樹倒也會猢猻散。現在回頭來看，證明所言不假，因為台股在過去四個交易日從7/17到7/22共大跌了1740點！隔日沖還是現階段最好的選擇，賺多賠少且風險較低。

2024-07-27 09:42