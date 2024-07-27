台股急回 鎖定強勢股操作

◎張文赫 CSIA

台股在7/12出現第一個跳空缺口下跌473.10點之後，直接跌破24000點與5日線，自此出現技術分析型態上的島狀反轉信號；筆者在前二期週刊上也分別提出示警，現階段指數目前在高檔暫且先居高思危，若多方缺口被回補就宣告等於台積電也會跌破千元的關卡、並且樹倒也會猢猻散。現在回頭來看，證明所言不假，因為台股在過去四個交易日從7/17到7/22共大跌了1740點！隔日沖還是現階段最好的選擇，賺多賠少且風險較低。

現階段走勢行情已經交由短空主導，在過去七個交易日已經出現二個空方缺口以及二根中長黑K，也跌破5日線、10日線與月線，期間外資也頻頻大賣、跌破10日線後市場的散戶指標更是一路激增偏多；若筆者寫稿這日7/22不計入的話，外資已是連六賣、7/19這日更是單日大賣-643.3億、賣超金額為史上第五大，外資近六日來合計賣超-2098億，累計外資法人今年已經正式轉為淨賣超-1686億。近期在法人主導賣超之下，台股在7/22也一路急殺回測直達季線、最低來到22130.88。

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