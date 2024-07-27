◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國總統拜登宣布退選，將由副總統賀錦麗接棒迎戰川普，自從川普要台灣付保護費的消息發布後，全球股市持續走低，近期台股波動尤為劇烈，隨著大盤回檔，在這樣的情況下，基本面強勁的公司相對抗跌，值得特別關注。

今年台股最熱門的話題無疑是「地表最強AI晶片」GB200伺服器。自輝達黃仁勳宣布推出GB200後，該伺服器終於準備開始出貨。廣達負責的NVL36將於Q3出貨，鴻海負責的NVL72則預計Q4出貨。然而，日前傳出GB200機櫃的關鍵水冷零組件可能導致漏水，使得各大零組件廠商近期股價漲跌不一。雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等散熱大廠有機會受益於轉單紅利，散熱供應鏈的各廠商也有望分食這塊商機大餅。

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