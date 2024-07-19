另一檔被低估的AI概念股～智原
另一檔被低估的AI概念股-智原
◎王榮旭 CSIA/CFTA
近期，由於輝達等七大科技巨頭大跌，抵銷了美國6月份CPI數據下滑的利多，造成了台股市場的大幅波動。台積電突破千元後，每次跳動影響加權指數高達40點，導致市場波動性加大，短線交易者需要迅速關注市場變化。雖然台股大地震，但一天的走勢並不能直接判斷是否大盤反轉，多頭的特色就是「緩漲急跌」，這次大跌更像是漲多拉回，仍然維持多頭走勢。
當台股在高檔進行橫向盤整時，可以提前將佈局的重點，放在前波最先領跌的IP族群，這些股票有望在接下來先行回檔反彈。從近期資金流向可以觀察到，當大盤大幅震盪時，資金短暫流入營建等非電子股，但長期趨勢仍然圍繞在AI及半導體產業。
IP股的後市看好
股后世芯-KY(3661)6月營收年增超過一倍，Q2營收年增超過七成，單月及單季營收創下歷史新高的佳績。隨著CoWoS的產能取得量提升，加上大客戶晶片進入量產，在總量上也為世芯提供好的產能談判籌碼，更有利於未來取得包括AI、HPC應用的ASIC晶片設計案，IP股拉回就是最佳買點，今年EPS估75元，股價最高達4565元，目前股價大跌至2410元，跌幅近9成，觸底之後反彈，近期持續上漲逼近3000元大關。
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