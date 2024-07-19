如何利用隔日沖反向操作

◎張文赫 CSIA

短線盤勢變化快速，台股上周四(7/11)才出現跳空缺口大漲382.95點、再創新高，一舉登上24416.67點刷新歷史高點，隔日(7/12)就立即轉為跳空大跌473.10點，台指更是大跌563點，並在技術型態上出現一個跳空缺口，直接跌破24000點；加上美國總統競選人川普7/13在賓州巴特勒市競選造勢時，竟然遭受槍擊而受傷此事震驚國際，目前算是國際市場短線看法最分歧的時候！

在如此詭譎不明的位階上，短線操作的重要性自然不言而喻，投資朋友需要一套能夠持續累積獲利的方法，可以利用隔日沖短線多空靈活的特性，來讓自己趨吉避凶。在連續多期分享隔日沖的順勢策略後，本期分享如何利用隔日沖來反向操作，先舉兩個反向轉弱的例子，一個是竭盡缺口的形成、另一個是破線轉弱。

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