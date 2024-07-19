如何利用隔日沖反向操作
◎張文赫 CSIA
短線盤勢變化快速，台股上周四(7/11)才出現跳空缺口大漲382.95點、再創新高，一舉登上24416.67點刷新歷史高點，隔日(7/12)就立即轉為跳空大跌473.10點，台指更是大跌563點，並在技術型態上出現一個跳空缺口，直接跌破24000點；加上美國總統競選人川普7/13在賓州巴特勒市競選造勢時，竟然遭受槍擊而受傷此事震驚國際，目前算是國際市場短線看法最分歧的時候！
在如此詭譎不明的位階上，短線操作的重要性自然不言而喻，投資朋友需要一套能夠持續累積獲利的方法，可以利用隔日沖短線多空靈活的特性，來讓自己趨吉避凶。在連續多期分享隔日沖的順勢策略後，本期分享如何利用隔日沖來反向操作，先舉兩個反向轉弱的例子，一個是竭盡缺口的形成、另一個是破線轉弱。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1603期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言