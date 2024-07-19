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如何利用隔日沖反向操作

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎張文赫 CSIA

短線盤勢變化快速，台股上周四(7/11)才出現跳空缺口大漲382.95點、再創新高，一舉登上24416.67點刷新歷史高點，隔日(7/12)就立即轉為跳空大跌473.10點，台指更是大跌563點，並在技術型態上出現一個跳空缺口，直接跌破24000點；加上美國總統競選人川普7/13在賓州巴特勒市競選造勢時，竟然遭受槍擊而受傷此事震驚國際，目前算是國際市場短線看法最分歧的時候！

在如此詭譎不明的位階上，短線操作的重要性自然不言而喻，投資朋友需要一套能夠持續累積獲利的方法，可以利用隔日沖短線多空靈活的特性，來讓自己趨吉避凶。在連續多期分享隔日沖的順勢策略後，本期分享如何利用隔日沖來反向操作，先舉兩個反向轉弱的例子，一個是竭盡缺口的形成、另一個是破線轉弱。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1603期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

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第三季旺季行情！瞄準晶圓代工、高階封裝、半導體設備、光通訊、散熱、蘋果概念股等

全球股市多頭格局未變! 談變盤言之過早! 股市基本面持續向上，多國指數創歷史新高，全球股市在第二季大多延續上漲的趨勢，成熟市場來看，美股基本面表現仍穩定維持高位且是向上局面，外在環境來看，經濟穩健、通膨放緩、年內降息這些因素仍對美股基本面具有支撐，而年底美國總統大選之前或許因不確定因素而使股市進入修正，但等待大選過後，一切塵埃落定，對於金融市場來說，反而又是不確定因素消除的有利環境! 極有利於全球股市的正向表現。

月KD低檔交叉的AI股～凌陽創新

隨著消費電子庫存去化，加上AI趨勢帶動下，手機、NB、PC等換機潮升溫，IC設計將逐步擺脫庫存過高壓力，尤其是IC設計龍頭聯發科股價創下1500元的歷史高價，配合IP股的止跌反彈，研判對於下半年進入傳統旺季的消費性IC設計股將會有比價效應，包括類比IC、電源管理IC、影音IC、MCU、MOSFET等，其中隨著NB出貨轉強，生產NB影像處理器的凌陽創新(5236)將帶來明顯的獲利成長。

TDK創新高！國巨也會突破1310？

被動元件的鈺邦已從38.55漲到200，主因受益AI伺服器效應，目前國巨受益AI伺服器+通用型伺服器+AIPC+AI手機四大利多威力更大。國巨經多次併購產品更加多元且完整。AI伺服器大爆發大舉消耗更多被動元件，尤其AI資料中心電感用料遽增2~3倍，單價暴增5~8倍。另AIPC的MLCC用料比傳統PC大增8成，接著AI手機對被動元件需求也大幅增加，先有蘋果AI手機開始發酵

另一檔被低估的AI概念股～智原

近期，由於輝達等七大科技巨頭大跌，抵銷了美國6月份CPI數據下滑的利多，造成了台股市場的大幅波動。台積電突破千元後，每次跳動影響加權指數高達40點，導致市場波動性加大，短線交易者需要迅速關注市場變化。雖然台股大地震，但一天的走勢並不能直接判斷是否大盤反轉，多頭的特色就是「緩漲急跌」，這次大跌更像是漲多拉回，仍然維持多頭走勢。

iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

蘋果首款「AI手機」iPhone 16將於今年秋季發表會推出，iPhone 16 Pro將獨家升級，將提供更大的顯示器及48MP超廣角鏡頭，並搭載A18晶片，這次蘋果為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，4款新機都使用相同的處理器。

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