TDK創新高！國巨也會突破1310？
TDK創新高！國巨也會突破1310？
◎黃清照CSIA
被動元件的鈺邦已從38.55漲到200，主因受益AI伺服器效應，目前國巨受益AI伺服器+通用型伺服器+AIPC+AI手機四大利多威力更大。國巨經多次併購產品更加多元且完整。AI伺服器大爆發大舉消耗更多被動元件，尤其AI資料中心電感用料遽增2~3倍，單價暴增5~8倍。另AIPC的MLCC用料比傳統PC大增8成，接著AI手機對被動元件需求也大幅增加，先有蘋果AI手機開始發酵
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