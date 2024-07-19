TDK創新高！國巨也會突破1310？

全球股市多頭格局未變! 談變盤言之過早! 股市基本面持續向上，多國指數創歷史新高，全球股市在第二季大多延續上漲的趨勢，成熟市場來看，美股基本面表現仍穩定維持高位且是向上局面，外在環境來看，經濟穩健、通膨放緩、年內降息這些因素仍對美股基本面具有支撐，而年底美國總統大選之前或許因不確定因素而使股市進入修正，但等待大選過後，一切塵埃落定，對於金融市場來說，反而又是不確定因素消除的有利環境! 極有利於全球股市的正向表現。

2024-07-19 12:36