月KD低檔交叉的AI股~凌陽創新

◎賴建承CSIA

隨著消費電子庫存去化，加上AI趨勢帶動下，手機、NB、PC等換機潮升溫，IC設計將逐步擺脫庫存過高壓力，尤其是IC設計龍頭聯發科股價創下1500元的歷史高價，配合IP股的止跌反彈，研判對於下半年進入傳統旺季的消費性IC設計股將會有比價效應，包括類比IC、電源管理IC、影音IC、MCU、MOSFET等，其中隨著NB出貨轉強，生產NB影像處理器的凌陽創新(5236)將帶來明顯的獲利成長。

NB影像處理器全球市佔4成

受惠Intel、AMD、高通於NB CPU積極導入AI，全球前五大NB廠積極布局卡位，且消費性、商用機種皆將搭載生成式AI功能，2024~2025將迎AI換機潮，根據研調預估2024年NB出貨量年增高個位數，AI NB出貨量則倍數成長，出貨量估年增100~110%。因此Edge AI(邊緣AI)機種將大量問世，升級部分主要包含CPU、GPU、ISP、音訊IC、高速傳輸IC等。凌陽創新(5236)主要產品為NB影像處理器(ISP)，全球NB市佔率3~4成，客戶包含5大非蘋NB品牌。NB影像處理器佔公司營收約7~8成，其餘2~3成非AI應用於視訊攝影機、AR/VR、醫療、IoT等。此外，公司於去年發表了低功耗ISP SPCV6510A，該晶片具備AI人臉辨識、HDR和HPD功能，用於NB嵌入式鏡頭，由於該產品價格較高，可望優化公司毛利率。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1603期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw