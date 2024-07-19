第三季旺季行情! 瞄準晶圓代工、高階封裝、半導體設備、光通訊、散熱、蘋果概念股等

◎錢冠州 CSIA/CFTA

全球股市多頭格局未變! 談變盤言之過早! 股市基本面持續向上，多國指數創歷史新高，全球股市在第二季大多延續上漲的趨勢，成熟市場來看，美股基本面表現仍穩定維持高位且是向上局面，外在環境來看，經濟穩健、通膨放緩、年內降息這些因素仍對美股基本面具有支撐，而年底美國總統大選之前或許因不確定因素而使股市進入修正，但等待大選過後，一切塵埃落定，對於金融市場來說，反而又是不確定因素消除的有利環境! 極有利於全球股市的正向表現。

台股面臨兩萬四千點關卡，行情持續呈現高檔震盪偏多的走勢向上，目前台股由主流股帶動，預估逐步向上創高的機會相當高，尤其預估九月開始聯準會將要降息，那麼又是引發一波資金行情進駐股市，而基本面來講，下半年AI伺服器新品齊發，而智慧型手機也將迎來復甦，在蘋果即將納入AI應用之後，我們認為今年下半年開始，有機會進入智慧手機的換機潮，所以，台股不預設高點，這波多頭有多遠走多遠，多頭行情還相當長久，重點就是由台積電(2330)及鴻海(2317)等指標股領銜向上，而加權指數持續創高，我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上，這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢，像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情，幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、台達電、奇鋐等，均走出波段向上的走勢，然而，目前才七月份，也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久，那麼，假設這一波AI伺服器的高峰會持續到明年第二季過後! 這波科技股的多頭趨勢會走多遠? 還有又有多大呢?。

持續注意AI關鍵零組件在第三季的爆發力，重點族群包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡! 所以，在第三季開始的旺季來臨時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。

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