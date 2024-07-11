台積電續創新高！第三季電子股大漲向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

主流股帶動，台股不預設高點，這波多頭有多遠走多遠，多頭行情還相當長久，重點就是由台積電(2330)及鴻海(2317)等指標股領銜向上，而加權指數持續創高，我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上，這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢，像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情，幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、奇鋐等，均走出波段向上的走勢，然而，目前才七月份，也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久，那麼，假設這一波AI伺服器的高峰會持續到明年第二季過後! 這波科技股的多頭趨勢會走多遠? 還有又有多大呢?。

持續注意AI關鍵零組件在第三季的爆發力，重點族群包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡! 所以，在第三季開始的旺季來臨時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。

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