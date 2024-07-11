手握4百億訂單的重電股~中興電

◎賴建承CSIA

台電早已提出「強化電網韌性建設計畫」，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在十年內投入總計5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級。此外，近期跳電事故頻傳，經濟部長郭智輝強調，關鍵在設備妥善率的問題，已著手盤點跳電緊迫地區，將其設為紅區，汰換老舊設備，四年內將設備更新完畢。加上美國輸電系統促進計畫也在緊鑼密鼓的進行中，這對台灣的重電股也將帶來新的市場。華城(1519)股價一度見到1030元的歷史新高，今年法人平均預估EPS約18元，本益比高達57倍，這就顯得中興電(1513)被低估，中興電今年法人平均預估EPS8.5元，目前本益比約24倍，似乎顯得低估，研判被低估的重電股可望有比價效應。

中興電積極擴產，搶攻台、美商機

經濟部表示，台灣要將電力送到一般家庭，會經過149萬變壓器、167萬開關等，甚至有上千萬個絕緣礙子，經過日曬雨淋下，勢必會有妥善率降低之情況，所以在設備老舊下使得跳電機率頻傳，因此，不論是台灣或美國，相關重電設備的汰換商機將值得期待。其中中興電(1513)目前在手訂單量逾400億，預計在2024~2026年間，每年增加20%的產能以應對龐大的市場。在台電強韌電網計畫的推動下，使得電力設備需求增加，中興電相關產品供不應求。此外，公司也積極搶進美國和日本市場，特別是美國市場的變壓器和GIS產品，研判在台、日、美等三個市場加持下商機可期。而且中興電也透過AI機械手臂提升GIS開關的焊接工作，將能大幅擴產以應付市場需求。

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