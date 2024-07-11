HPC+CPO雙利多的潛力飆股

◎黃清照CSIA

7/5台積電站上千元，介於1000~1010狹幅震盪，但從7/8起指數介於23505~24011及7/9在23607~24126大震盪，原因台積電站到千元之上每跳動一檔就使指數有40點波動，從7/8起指數都易受台積電、鴻海、聯發科作為控盤拉抬或殺低期貨的工具。上漲到此台積電、聯發科、鴻海，我認為波段還有行情，但短線上漲不大，我認為買國巨今明年EPS 50、60元，貿聯今明年EPS 18.3、27.5元，台光電今明年EPS 24.5、31元，股價低到745、371、506，這三檔波段會更大。美股仍會在AI的亞馬遜、谷歌、微軟、META及AI手機的蘋果輪番創新高(因漲幅較小、本益比也較低)，且車電的德儀、恩智浦、特斯拉也會輪番走強，但美超微及NVIDIA分別漲約28、13.5倍漲幅過據，進入箱型震盪。所以漲幅較小AI伺服器(台光電、國巨、貿聯、廣達、台燿、勤誠、奇鋐、光寶科、健鼎、金像電、金居、神達、技嘉、緯創、矽格、台星科…等為主)，車電(興勤、胡連、立隆、佳邦、朋程、堤維西、帝寶、東陽、信邦…為主)，業績股(聯電、日月光、力成、大立光、聯陽、臻鼎、嘉澤、中美晶、環球晶、瑞昱、聯詠、聯陽、正德、長榮、華航、長榮航…為主)。

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