◎張文赫 CSIA

台北股市在台積電、鴻海以及聯發科這｢市值三王｣的齊力領軍下，一路推升見到24000點關卡，一度讓台股加權指數來到最高24126.66點；但市場隨著台積電在7/4以跳空缺口站穩千元之後，大盤也隨著站穩23500點，也就此出現新的格局。

近期都不禁讓人想問：台積電站上千元之後還習慣嗎？現階段，台積電目前就是走惜售行情，代表很多投資人不會再賣台積電了，讓指數即便是盤中上下劇烈震盪500點，但是也都沒有大跌，造成指數易漲難跌的表現。接下來只要台積電站穩千元的話，恐怕指數接下來的表現都會是這樣子，指數波動大但最後收盤的漲跌並不大，不過若是選錯股、沒有在高檔獲利了結的話，仍要留意櫃買指數等中小型股股票近期有被出貨的現象；尤其今年台股由台積電、鴻海領軍之下，個股與指數頻頻屢創新高，投資人恐怕暫時都會因麻痺心理而失去警戒心，這點要特別留意。

以上櫃小型飆股來說，要特別留意若不是買在剛噴出的時候，等到股價已經飆升漲好幾倍之後就要隨時留意出貨信號，若有漲停板鎖不住就要跑，尤其不要在高檔再次連漲5根漲停後再去追高，惠友(5484)就是這個例子。指數目前在高檔暫且先居高思危，隔日沖還是現階段最好的選擇，賺多賠少且風險較低。

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