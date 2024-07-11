iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果首款「AI手機」iPhone 16將於今年秋季發表會推出，iPhone 16 Pro將獨家升級，將提供更大的顯示器及48MP超廣角鏡頭，並搭載A18晶片，這次蘋果為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，4款新機都使用相同的處理器。

萬眾矚目的「Apple Intelligence」不局限旗艦機型，普通的iPhone 16和iPhone 16 Plus也能體驗蘋果AI功能，但這些功能僅限於iPhone 15 Pro及更高版本機型，預計此舉將掀起一波換機潮，這些功能涵蓋改版後的Siri、清理工具、語音筆記自動轉錄、跨應用程式任務、Genmoji表情符號創建，以及Image Playground中的AI圖像生成分享功能。

蘋果供應鏈備貨潮

此外，iPhone 16全系列預計將配備全新的拍攝按鈕，讓相機拍照和錄影更加便捷，iPhone 16將採用垂直相機方向，支持普通iPhone拍攝3D空間影片

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