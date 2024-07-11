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iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果首款「AI手機」iPhone 16將於今年秋季發表會推出，iPhone 16 Pro將獨家升級，將提供更大的顯示器及48MP超廣角鏡頭，並搭載A18晶片，這次蘋果為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，4款新機都使用相同的處理器。

萬眾矚目的「Apple Intelligence」不局限旗艦機型，普通的iPhone 16和iPhone 16 Plus也能體驗蘋果AI功能，但這些功能僅限於iPhone 15 Pro及更高版本機型，預計此舉將掀起一波換機潮，這些功能涵蓋改版後的Siri、清理工具、語音筆記自動轉錄、跨應用程式任務、Genmoji表情符號創建，以及Image Playground中的AI圖像生成分享功能。

蘋果供應鏈備貨潮

此外，iPhone 16全系列預計將配備全新的拍攝按鈕，讓相機拍照和錄影更加便捷，iPhone 16將採用垂直相機方向，支持普通iPhone拍攝3D空間影片

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手握4百億訂單的重電股~中興電

台電早已提出「強化電網韌性建設計畫」，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在十年內投入總計5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級。此外，近期跳電事故頻傳，經濟部長郭智輝強調，關鍵在設備妥善率的問題，已著手盤點跳電緊迫地區，將其設為紅區，汰換老舊設備，四年內將設備更新完畢。加上美國輸電系統促進計畫也在緊鑼密鼓的進行中，這對台灣的重電股也將帶來新的市場。華城(1519)股價一度見到1030元的歷史新高，今年法人平均預估EPS約18元，本益比高達57倍

HPC+CPO雙利多的潛力飆股

7/5台積電站上千元，介於1000~1010狹幅震盪，但從7/8起指數介於23505~24011及7/9在23607~24126大震盪，原因台積電站到千元之上每跳動一檔就使指數有40點波動，從7/8起指數都易受台積電、鴻海、聯發科作為控盤拉抬或殺低期貨的工具。上漲到此台積電、聯發科、鴻海，我認為波段還有行情，但短線上漲不大，我認為買國巨今明年EPS 50、60元，貿聯今明年EPS 18.3、27.5元，台光電今明年EPS 24.5、31元，股價低到745、371、506，這三檔波段會更大。美股仍會在AI的亞馬遜、谷歌、微軟、META及AI手機的蘋果輪番創新高(因漲幅較小、本益比也較低)

千元台積電的啟示錄

台北股市在台積電、鴻海以及聯發科這｢市值三王｣的齊力領軍下，一路推升見到24000點關卡，一度讓台股加權指數來到最高24126.66點；但市場隨著台積電在7/4以跳空缺口站穩千元之後，大盤也隨著站穩23500點，也就此出現新的格局。

台積電續創新高！第三季電子股大漲向上

主流股帶動，台股不預設高點，這波多頭有多遠走多遠，多頭行情還相當長久，重點就是由台積電(2330)及鴻海(2317)等指標股領銜向上，而加權指數持續創高，我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上，這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢，像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情，幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、奇鋐等，均走出波段向上的走勢，然而，目前才七月份，也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久

隔日沖與當沖的比較優劣勢

台股正式結束上半年的走勢，堪稱本土法人半年度的作帳行情，光在6月份加權指數就大漲1858.03點、漲幅8.77%，上半年度收在23032.25點，距離去年底收盤位置17930.81來計算，總共是上漲超過5千點，漲點高達5101.44點；這期間本土投信法人共大力買進了超過3829億，但同期間外資法人才買超台股672億，因此才說今年上半年是本土法人的半年度作帳行情並繳出亮麗的成績單。

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