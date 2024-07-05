旺季來臨！瞄準AI關鍵零組件

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

Nvidia股價進入震盪，台股加權指數及台積電(2330)等也順勢休息，但是，預估不容易有太多的回檔空間，所以對於投資人來說，震盪拉回也就是進場買進持股的機會，以台積電來說，千元關卡是目前市場注目的壓力區，但如果用基本面來看，我認為整理整理就要過去了，因為由數據觀察，台積電今年EPS約38元，但明年則多家外資估計在48~52元左右，那麼，以現階段千元不到的股價來說，本益比還不到20倍，可以說是相當便宜，而時序進入七月，也是電子產業的正式旺季來到，下半年除了Nvidia新產頻B100/B200/GB200等AI晶片新品齊發，到了第四季也是蘋果新產品發出的時刻! 包含台積電(2330)及鴻海(2317)等均為最主要受惠者，預估股價壓回整理的幅度也就相對有限，震盪回檔都可以留意波段進場的機會。

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