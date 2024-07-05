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本益比僅15倍的AI股～金像電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎賴建承CSIA】

輝達股東會上，黃仁勳表示專注轉型為資料中心公司，並自豪的說Blackwell 是史上最成功產品，未來聚焦AI車用、智慧製造布局，除了含機器人熱潮外，下波將讓50兆美元重工業自動化，因此每個國家勢必朝主權AI靠攏，否則就被新的工業革命拋之腦後。鴻海除息後股價往下修正，緯穎與廣達股價創新高後也陷入整理，建承研判資金將會轉回整理過低基期的AI伺服器股，其中以伺服器板為主的金像電(2368)可望重啟攻勢。

金像電估EPS13~14元

AI股近期似乎受到政策股的吸金顯得安靜許多，不過主權AI的趨勢加持，加上TrendForce也預估，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，Meta更是上修今年資本支出為350~400億美元，年增28~47%，顯示AI伺服器成長驚人。輝達GTC 2024技術大會已於3月中旬召開，同時發表了地表最強AI晶片 GB200橫空出世，這是由兩顆B200與Grace CPU晶片封裝而成，相關零組件的規格與要求絕對不能馬虎，甚至連PCB板也有嚴謹規範，因此，以伺服器與網通板為主的金像電就顯得被低估，畢竟今年EPS有13~14元之實力，目前本益比僅15倍，若以本益比20倍估計，股價就顯得委屈。

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