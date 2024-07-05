獲GB200訂單的低估AI股

◎黃清照CSIA

台股從23406下跌到6/25的22503，是對19291上漲以來的修正，估修正到22503對(A)低估AI伺服器(金像電、台光電、國巨、貿聯、奇鋐、台燿、金居、聯茂、廣達、勤城、健鼎、光寶科、神達、台星科、矽格…)，車電(堤維西、東陽、帝寶、興勤、朋程、德微、佳邦、立隆…)，業績股(聯電、中美晶、環球晶、神基、中磊、臻鼎、精成科、台表科、億光、玉晶光、大立光、聯陽、聯詠、迅得、瑞昱…)的最低點已經出現了，此波上漲到23187 在向下修正到22695~22503是做回馬踢的最佳買點，但對本益比太高的機器人、重電股及高估如先進光、高力、聯鈞、上銓、聯亞…及部分漲多的投機股可能會跌破22503，但此波(B)航空的華航、長榮航及散裝航運的正德、新興、裕民我認為也有不錯上漲，投資人可針對(A)及(B)做選股不選市布局，就有錢可賺。

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