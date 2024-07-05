隔日沖與當沖的比較優劣勢

◎張文赫 CSIA

台股正式結束上半年的走勢，堪稱本土法人半年度的作帳行情，光在6月份加權指數就大漲1858.03點、漲幅8.77%，上半年度收在23032.25點，距離去年底收盤位置17930.81來計算，總共是上漲超過5千點，漲點高達5101.44點；這期間本土投信法人共大力買進了超過3829億，但同期間外資法人才買超台股672億，因此才說今年上半年是本土法人的半年度作帳行情並繳出亮麗的成績單。

自從美國在2008年開始實施量化寬鬆之後，市場大量資金湧出，在此過程中受到2020年新冠疫情的影響，美國更是再次啟動史無前例俗稱無限量的量化寬鬆QE政策後，市場交易熱度也受到更加巨大的刺激，包括各商品市場也帶動更加劇烈的通貨膨脹，期間台股的現股當沖比重也一路飆升至最高峰。至今台股當日沖銷交易總買進/賣出成交金額占市場比重也都穩定在30%~40%，當日沖銷交易總成交股數占市場比重也落在15~30%之間，因此可以證明台股當沖的交易方式算是非常火熱。

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