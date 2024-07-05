乘著半導體浪潮崛起－京鼎

【◎王榮旭 CSIA/CFTA】

隨著AI技術的蓬勃發展，半導體產業正經歷著前所未有的需求浪潮。台積電在7/1宣布斥資6.68億購買台灣力森諾科寶山廠房，顯示出市場對CoWoS產能的渴求已達到前所未有的高度。此外，台積電的資本支出預計將在明年再度攀升，達到320億至360億美元的歷史次高水平，主要投資於最先進的製程研發及2奈米製程的強勁需求，而ASML和Applied Materials作為主要設備供應商，將在這波資本支出浪潮中成為大贏家。

台積電增加資本支出的消息一經傳出，便點燃了相關設備概念股的漲勢，G2C+聯盟首當其衝，均豪(5443)、均華(6640)和志聖(2467)集體大漲，均豪在進軍矽晶圓領域的同時，還透過入股昇陽半(8028)跨入再生晶圓領域，而均華則受惠於CoWoS擴產加速，已取得百台的晶片挑揀機訂單，在高精度黏晶機出貨量，更有望挑戰歷史新高，透過均豪的協助，志聖成功切入台積電CoWoS先進封裝供應鏈。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1601期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw