隔日沖六法 第六式：暗夜潛行

◎張文赫 CSIA

短線上美股包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股，在6/21四巫日結算這天，都有出現長黑K跌破5日線、並往10日線去回測的趨向；曲終人散皆是夢，繁華落盡一場空，台北股市在接連三周合計大漲超過2078點之下，盤勢接下來會有面對怎麼的變化不得而知，投資人隨時都有離場走人的準備。

當然，最好還是要練就一套可以短線獲利的交易本領，即便指數在創新高的當下，依然可以趨吉避凶、累積獲利成果，例如適度的應用隔日沖技巧來短線操作，就是很好的操作方式。目前｢隔日沖六法｣的短線操作方法分享到最後一式，第六式：暗夜潛行，這是短線吃隔日沖券商大戶布局個股的豆腐，押寶隔日沖在隔日必然會做出場賣股的慣性，反向跟著做出場。

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